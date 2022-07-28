Бывший тренер Контавейт будет тренировать действующего победителя US Open

По информации Daily Mail, Турсунов будет сопровождать Радукану на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа. Если результаты Эммы порадуют, Дмитрий останется в тренерском штабе британки на всю американскую серию.

С августа 2021 года Турсунов тренировал эстонку Анетт Контавейт. С ним она выиграла пять турниров на уровне WTA, а также поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. В начале июня стороны сообщили о расставании, которое Контавейт объяснила проблемами с визами. Также Турсунов сотрудничал с белоруской Ариной Соболенко.

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