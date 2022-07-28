„Мы потеряли все, что заработали тяжелым трудом“. Россия вывозит из Украины не только зерно, но и подсолнечник

Однако, как выяснила Би-би-си, Россия вывозит из Украины не только зерно, но и подсолнечник. До войны две страны были главными соперниками в неформальной борьбе за лидерство в мировом экспорте подсолнечного масла. Так, в 2021 году Украина продала за рубеж 5,1 млн тонн масла (85% от объема произведенного), тогда как Россия - 3,1 млн тонн.

Начиная с весны, украинские власти обвиняют Россию в вывозе зерна с оккупированных территорий, напрямую называя эти действия мародерством. Зерно из южных областей Украины переправляется в аннексированный Крым, откуда как минимум часть урожая вывозится в Сирию и Турцию.

Видео с выступлением „главы военно-гражданской администрации“ опубликовано в местном пророссийском паблике, реакции фермеров там нет: их показывают только на пару секунд, в кадре они напряженно и устало смотрят на Сигуту. Позади него на сцене - два главных символа украинского сельского хозяйства, которыми страна знаменита во всем мире: сноп пшеницы и букет из подсолнухов.

„Мы создали „Государственную зерно вую компанию“, которая ввела индикативные цены на пока зерновую [продукцию], а в дальнейшем [введет] и на масличную [продукцию]“, - с опаской глядя на фермеров, рассказывал Сигута. Что за государство создало целую „зерновую компанию“, которая устанавливает рекомендательные (индикативные) цены, он не уточнил: в украинском реестре такого юрлица нет (правда, в стране есть своя продовольственно-зерновая корпорация, но это совсем другая компания), Россия оккупировала южные районы Украины де-факто, но не де-юре.

В середине июля в оккупированном Мелитополе прошла встреча представителей поставленных Россией чиновников с местными фермерами. Перед сельхозпроизводителями выступил Андрей Сигута, который называет себя „главой военно-гражданской администрации Мелитопольского района“, а до начала войны трудился депутатом Мелитопольского райсовета от пророссийской „Оппозиционной платформы“. Украинская прокуратура выдвинула ему обвинения в госизмене и коллаборационизме.

В Запорожской области оккупационная администрация ранее действительно „национализировала“ сельхозпродукцию государственных украинских предприятий и стратегического резерва, запасенного на случай войны. Скорее всего, именно эту продукцию Елена называет „чистой“.

„[Семечка] не ворованная, это [семечка], подконтрольная военно-гражданской администрации. Это чистые сделки, нету ничего такого. Официально купленная семечка“, - заверяла в „Телеграме“, например, диспетчер из Краснодарского края по имени Елена. Она искала грузовики для вывоза урожая из Токмака Запорожской области в Ростовскую область России.

Перевозчиков для вывоза украинского подсолнуха ищут не только в закрытых, но и в открытых телеграм-чатах по поиску зерновозов. Корреспондент Би-би-си позвонил по опубликованным объявлениям, представившись владельцем нескольких грузовиков.

Контактный телефон, указанный в объявлении, принадлежит крымскому предпринимателю, который специализируется на грузоперевозках. Среди участников чата есть обладатели как российских, так и украинских номеров. Би-би-си проверила около десятка номеров в различных публичных сервисах, в том числе в GetContact, который показывает, как телефон человека записан в списке контактов других людей. Судя по ним, в чате состоят либо водители грузовиков и зерновозов, либо владельцы небольшого бизнеса, связанного с грузоперевозками.

Это объявление было опубликовано 18 июля. В этот же день в чате искали желающих везти подсолнечник из села Бунчуковка самопровозглашенной ЛНР до Белгородской области. „Сопровождение транспорта обеспечиваем. Боев и пролетов нет, спокойно. Везде русские блокпосты. Машины везде по зеленой“, - уточнялось в нем (скриншоты Би-би-си предоставил один из участников чата).

„Семечка. Черниговка (Запорожская область). Ростов-на-Дону. Возить много, машины на круг“, - так звучит объявление в закрытом WhatsApp-чате на 500 участников, в котором размещаются заказы на вывоз всевозможных сельскохозяйственных культур из оккупированной части Украины в Россию.

По его словам, примерно с конца мая к нему на предприятие стали приезжать российские военные и вывозить урожай. „Сначала они так ласково пытались говорить охраннику, мол, это не мы, это приказ дал командир. А где командир - непонятно. Хотели казаться хорошими. Но кто-то же их присылал, а они все грузили и вывозили. Никаких денег не предлагали, платить не собирались. А охранник, что он мог сделать? Его еще и побили“, - рассказывает он.

Сам он выехал с оккупированных территорий, но там остались его сотрудники, поэтому он попросил об анонимности.

„У нас на базе оставалось 1200 тонн подсолнечника и 860 тонн пшеницы. И всё они разграбили. Еще было 240 тонн гороха, но что с ним, не знаю“, - рассказывает Би-би-си крупный фермер из Запорожской области.

„По накладным, конечно, все дела. У вас полный пакет документов“, - заявил он журналисту, который представился владельцем зерновозов. О каких именно документах идет речь, он не уточнил.

Украинский подсолнух вывозят не только из южных областей Украины, но и из оккупированной части Харьковской области. „Пункт погрузки - Купянск, Украина, выгрузки - Воронежская область. Срочно! Погрузка завтра“, - гласит, например, одно из объявлений, обнаруженное корреспондентом Би-би-си. Разместивший его предприниматель из Белгородской области Виктор также принялся заверять, что речь идет об „официально“ купленной семечке.

Раньше машины с украинской сельхозпродукцией шли с военным сопровождением, но теперь оно „не нужно“, будут только спецпропуска, добавила она.

В колонну, которую формировала Елена, должны войти десять зерновозов. Везти семечку предполагалось не через аннексированный Крым, а через юг оккупированного Донбасса - Мариуполь и Новоазовск. Заказчик груза, по ее заверению, обещал подать списки машин на границу между самопровозглашенной ДНР и Россией. Правда, первая колонна до этого простояла там несколько часов. „Мои подъехали ночью, а список пришел только утром. Им пришлось переночевать на таможне. Как всегда, наша российская беспечность. Немножко лоботрясы“, - пожаловалась она.

Зерновозы, на которые грузили зерно и подсолнечник, были с номерами аннексированного Крыма, вспоминает фермер. По его подсчетам, общая стоимость вывезенной продукции - 23 млн гривен (820 тысяч долларов по довоенному курсу и 620 тысяч - по новому). Лишился он и техники - примерно на 1,8 млн долларов по курсу начала года.

„Кое-какую технику нам удалось спрятать по дворам. Но часть они украли - машины, прицепы. Комбайн один расстреляли, зачем - не знаю, он желтый был, не понравился им“, - сетует украинский фермер.

Если фермер не хочет сотрудничать с оккупационными властями, то семечку и другие культуры у него просто забирают, подтверждает глава ассоциации фермеров Запорожской области Валерия Матвиенко (она покинула захваченные территории). По ее словам, чтобы реализовывать любую сельхозпродукцию на оккупированных территориях, нужно зарегистрироваться в „военно-гражданской администрации“.

О необходимости регистрации украинским фермерам рассказывал и глава оккупационной „военно-гражданской администрации“ Мелитопольского района Андрей Сигута, стоя на фоне снопа пшеницы и букета подсолнухов. „Также на местах разворачиваем регистраторов, чтобы ускорить этот процесс. Стараемся организовать его с минимальными сложностями для вас“, - говорит он на видео, опубликованном в одном из пророссийских пабликов, после чего камера опять показывает напряженные лица самих сельхозпроизводителей.

„Многие фермеры не хотели регистрироваться, хранили семечку какое-то время у себя на складах. И вот что дальше происходило: если это крупное предприятие и оно не регистрировалось, то у него все отбирали. Заходили в склады, в ангары, загружали все и вывозили. И технику вывозили, и семена вывозили. Деньги никакие при этом не предлагали. Просто приезжали и забирали все. Приносили письмо, что „ваше предприятие национализировано в пользу Российской Федерации“, - рассказывает Матвиенко.