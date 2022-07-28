Поздравляем! 16-летняя компьеметательница из Эстонии завоевала серебро на олимпийском фестивале

„Я не ожидала получить медаль с таким результатом. Я очень нервничала на протяжении всего соревнования, но сейчас я крайне счастлива“, — сказала Вяэт. Первые две финальные попытки прошли для эстонки неудачно. Незадолго до третьего броска забастовала измерительная система метания копья, и Вяэт пришлось долго ждать своей очереди. „Я очень-очень нервничала, боялась, что если буду ждать слишком долго, то остыну и потеряю настрой. К счастью, я собралась с силами и смогла выдать результат“, — отметила девушка, которая с третьей попытки метнула копье на 45,47.

Бросок на 49,95, принесший серебряную медаль, был сделан с пятой попытки. „Я стала уверена в медали только тогда, когда некоторые девушки стали получать меньше меня в последней попытке, до этого я особо и не радовалась“, — пояснила она. Вяэт была на олимпийском фестивале без своего личного тренера - отца Хейко Вяэта. „Мы с тренером нашей команды Рометом Михкельсом поддерживали контакт с папой на протяжении всего соревнования. Мы даже очень хорошо справились!“

Золотую медаль завоевала финская метательница копья Ребекка Хелимаркка с личным рекордом 51,69. Бронзовую медаль завоевала венгерская спортсменка Грета Иллиес, также установившая личный рекорд - 49,03.



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