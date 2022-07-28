Звезду финского волейбола исключили из сборной из-за связей с Россией

В прошлом сезоне Керминен стал чемпионом России в составе московского „Динамо“ и, по информации Iltalehti, он собирается продолжить выступать за клуб страны-агрессора и в следующем сезоне.

Однако, по мнению Ассоциации волейбола Финляндии, это весомый аргумент для того, чтобы исключить 29-летнего спортсмена из сборной.

Никлас Брейлин заменит в сборной звездного Керминена и сыграет на позиции либеро.

Сборная Финляндии, которая готовится к августовским отборочным матчам чемпионата Европы, на этой неделе проведет две контрольные встречи против Эстонии. Игры состояться 28 и 29 июля в „Калеве“ и начнутся в 16:30.

В отборочном этапе на чемпионат Европы Эстония играет в одной подгруппе с Бельгией и Фарерскими островами, северные соседи борются за путёвку в финальный турнир с Латвией и Австрией. На ЧЕ поедут победители каждой подгруппы, а также 5 сборных, занявших второе место.

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