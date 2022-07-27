Военный дневник
27.07.2022, 21:50

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (154-й день) | Литва запретила въезд патриарху Кириллу, сокращены поставки газа по „Северному потоку“, в Запорожье демонтировали барельеф Пушкину

 
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
ФОТО: Alexander NEMENOV | AFP

Подводим итоги 154-го дня войны.

  • Британская разведка: „вагнеровцы“, вероятно, захватили Углегорскую ТЭС

В докладе британской военной разведки сообщается, что наемники из „ЧВК Вагнер“, по всей видимости, захватили территорию вокруг Углегорской ТЭС и соседний поселок Новолуганское.

  • ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому мосту через Днепр близ оккупированного Херсона, заявила в эфире украинского телемарафона глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Мост закрыли для движения, после того как украинские военные обстреляли его из HIMARS.

  • Little Big отменили тур по России

„Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!“, — сообщается в официальном паблике во „Вконтакте“.

  • Производитель лифтов Otis продал российский бизнес

Американская корпорация Otis Worldwide Corporation, один из крупнейших в мире производителей лифтов и подъемного оборудования, объявила о продаже своего бизнеса в России. Об этом говорится в отчете компании за второй квартал 2022 года.

Покупателем выступает российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.

  • На шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова составили протокол о „дискредитации“ российской армии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского суда Москвы, куда поступил протокол об административном нарушении. Что стало причиной для составления протокола, не уточняется.

  • Американский производитель приправ Kamis уходит из России

Владеющая польским брендом американская компания McCormick & Co. начала сворачивать бизнес в России, пишет „Коммерсант“.

По данным издания, российским сетям уже недоступно 25% ассортимента, а оставшиеся приправы поступают в магазины с перебоями.

  • Политика Владимира Кара-Мурзу обвинили в распространении „фейков“ о российской армии (как и многих других). Теперь на него завели еще одно уголовное дело — по статье о „нежелательной организации“.

  • Германия одобрила продажу Украине еще 100 самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

Производитель - компания Krauss-Maffei Wegmann - оценивает стоимость этих поставок в 1,7 млрд евро. Это почти в три раза больше, чем совокупная стоимость уже произошедших поставок немецкого вооружения Украине.

Верховная рада поддержала внесенную Зеленским кандидатуру депутата от партии „Слуга народа“ Андрея Костина на должность генпрокурора.

  • Литва запретила въезд на свою территорию патриарху Кириллу.

По предложению Министерства иностранных дел Литвы патриарх Русской православной церкви включен в список нежелательных лиц еще 23 июня.

Решение продиктовано тем, что Кирилл в своих высказываниях отрицал территориальную целостность Украины и поддержал агрессивные действия России, отмечает МВД. „Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права“, – говорится в переданном ЭЛЬТА комментарии министерства.

  • Поставки газа по „Северному потоку“ сократились до 20% от мощности трубы.

Газпром уведомил итальянский энергетический концерн ENI, что сократит поставки газа с 34 до 27 миллионов кубометров, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ENI.

Ранее „Газпром“ сократил поставки по „Северному потоку“ до примерно 20% от максимума. На этом фоне цена газа в Европе растет на 12% и уже превышает 2350 долларов за тысячу кубометров.

  • В Запорожье демонтировали барельеф Пушкину

Как сообщает пресс-служба Запорожского горсовета, по решению местных властей из основной конструкции убрали скульптурный портрет поэта.

  • США перебросят с Аляски шесть истребителей F-22 „Раптор“ в Польшу

Истребители „поддержат миссию по сдерживанию России“ на восточном фланге НАТО, отмечает издание Stars and Stripes со ссылкой на ВВС США.

Самолёты уже прибыли на базу в Великобритании, далее они отправятся на тактическую авиабазу в польском Ласке.

  • Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских подразделений. Значительное внимание противник уделяет разведке системы обороны ВСУ и обнаружения огневых позиций украинской артиллерии.

На Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

На Краматорском направлении войска РФ вели наступление от Белогоровки на Верхнекаменское, но неудачно.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили атаки россиян в Берестовом и по направлениям Владимировка — Соледар и Роты — Семигорье.

На Южнобугском направлении противник обороняется и пытается не допустить продвижения подразделений ВСУ вглубь захваченной территории.

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