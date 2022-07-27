ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (154-й день) | Литва запретила въезд патриарху Кириллу, сокращены поставки газа по „Северному потоку“, в Запорожье демонтировали барельеф Пушкину
Подводим итоги 154-го дня войны.
Британская разведка: „вагнеровцы“, вероятно, захватили Углегорскую ТЭС
В докладе британской военной разведки сообщается, что наемники из „ЧВК Вагнер“, по всей видимости, захватили территорию вокруг Углегорской ТЭС и соседний поселок Новолуганское.
ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому мосту через Днепр близ оккупированного Херсона, заявила в эфире украинского телемарафона глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Мост закрыли для движения, после того как украинские военные обстреляли его из HIMARS.
Little Big отменили тур по России
„Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!“, — сообщается в официальном паблике во „Вконтакте“.
Производитель лифтов Otis продал российский бизнес
Американская корпорация Otis Worldwide Corporation, один из крупнейших в мире производителей лифтов и подъемного оборудования, объявила о продаже своего бизнеса в России. Об этом говорится в отчете компании за второй квартал 2022 года.
Покупателем выступает российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.
На шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова составили протокол о „дискредитации“ российской армии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского суда Москвы, куда поступил протокол об административном нарушении. Что стало причиной для составления протокола, не уточняется.
Американский производитель приправ Kamis уходит из России
Владеющая польским брендом американская компания McCormick & Co. начала сворачивать бизнес в России, пишет „Коммерсант“.
По данным издания, российским сетям уже недоступно 25% ассортимента, а оставшиеся приправы поступают в магазины с перебоями.
Политика Владимира Кара-Мурзу обвинили в распространении „фейков“ о российской армии (как и многих других). Теперь на него завели еще одно уголовное дело — по статье о „нежелательной организации“.
Германия одобрила продажу Украине еще 100 самоходных артиллерийских установок PzH 2000.
Производитель - компания Krauss-Maffei Wegmann - оценивает стоимость этих поставок в 1,7 млрд евро. Это почти в три раза больше, чем совокупная стоимость уже произошедших поставок немецкого вооружения Украине.
Верховная рада поддержала внесенную Зеленским кандидатуру депутата от партии „Слуга народа“ Андрея Костина на должность генпрокурора.
Литва запретила въезд на свою территорию патриарху Кириллу.
По предложению Министерства иностранных дел Литвы патриарх Русской православной церкви включен в список нежелательных лиц еще 23 июня.
Решение продиктовано тем, что Кирилл в своих высказываниях отрицал территориальную целостность Украины и поддержал агрессивные действия России, отмечает МВД. „Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права“, – говорится в переданном ЭЛЬТА комментарии министерства.
Поставки газа по „Северному потоку“ сократились до 20% от мощности трубы.
Газпром уведомил итальянский энергетический концерн ENI, что сократит поставки газа с 34 до 27 миллионов кубометров, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ENI.
Ранее „Газпром“ сократил поставки по „Северному потоку“ до примерно 20% от максимума. На этом фоне цена газа в Европе растет на 12% и уже превышает 2350 долларов за тысячу кубометров.
В Запорожье демонтировали барельеф Пушкину
Как сообщает пресс-служба Запорожского горсовета, по решению местных властей из основной конструкции убрали скульптурный портрет поэта.
США перебросят с Аляски шесть истребителей F-22 „Раптор“ в Польшу
Истребители „поддержат миссию по сдерживанию России“ на восточном фланге НАТО, отмечает издание Stars and Stripes со ссылкой на ВВС США.
Самолёты уже прибыли на базу в Великобритании, далее они отправятся на тактическую авиабазу в польском Ласке.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения украинских подразделений. Значительное внимание противник уделяет разведке системы обороны ВСУ и обнаружения огневых позиций украинской артиллерии.
На Донецком направлении противник штурмовыми действиями продолжает попытки улучшения тактического положения в направлениях городов Краматорск и Бахмут.
На Краматорском направлении войска РФ вели наступление от Белогоровки на Верхнекаменское, но неудачно.
На Бахмутском направлении ВСУ отбили атаки россиян в Берестовом и по направлениям Владимировка — Соледар и Роты — Семигорье.
На Южнобугском направлении противник обороняется и пытается не допустить продвижения подразделений ВСУ вглубь захваченной территории.