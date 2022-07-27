ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (154-й день) | Литва запретила въезд патриарху Кириллу, сокращены поставки газа по „Северному потоку“, в Запорожье демонтировали барельеф Пушкину

Британская разведка: „вагнеровцы“, вероятно, захватили Углегорскую ТЭС

В докладе британской военной разведки сообщается, что наемники из „ЧВК Вагнер“, по всей видимости, захватили территорию вокруг Углегорской ТЭС и соседний поселок Новолуганское.

ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому мосту через Днепр близ оккупированного Херсона, заявила в эфире украинского телемарафона глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Мост закрыли для движения, после того как украинские военные обстреляли его из HIMARS.

Little Big отменили тур по России

„Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!“, — сообщается в официальном паблике во „Вконтакте“.

Производитель лифтов Otis продал российский бизнес

Американская корпорация Otis Worldwide Corporation, один из крупнейших в мире производителей лифтов и подъемного оборудования, объявила о продаже своего бизнеса в России. Об этом говорится в отчете компании за второй квартал 2022 года.

Покупателем выступает российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.

На шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова составили протокол о „дискредитации“ российской армии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского суда Москвы, куда поступил протокол об административном нарушении. Что стало причиной для составления протокола, не уточняется.

Американский производитель приправ Kamis уходит из России

Владеющая польским брендом американская компания McCormick & Co. начала сворачивать бизнес в России, пишет „Коммерсант“.

По данным издания, российским сетям уже недоступно 25% ассортимента, а оставшиеся приправы поступают в магазины с перебоями.