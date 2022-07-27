С1 или прощай работа: с 2024 года учителя без знания эстонского языка рискуют потерять свое место в школе. Но появятся соцгарантии

При этом со стороны министерства, по словам Лукаса, сейчас разрабатывается мотивационный пакет, в том числе дающий денежную компенсацию учителям, и соцгарантии, чтобы они хотели работать в школах. „Для учителей Ида-Вирумаа будет сделан отдельный пакет соцгарантий, чтобы учителя в этом регионе имели больше перспектив“, - подчеркнул Тынис Лукас.

Тем не менее, исключения могут быть. Но они будут касаться не города или региона в целом, а конкретной школы и ситуации в ней. Обоснованность краткосрочных исключений будет решать специально созданная для этого комиссия.

„Исключения годами давались и директорам школ, и учителям, - комментирует мэр Нарвы. - Сейчас будет более жесткая позиция со стороны государства. Но можно рассчитывать на курсы Дома эстонского языка. Места для учителей есть“.

Сколько конкретно нужно учителей, способных вести свои предметы на эстонском языке, сейчас, по словам министра, сказать сложно, потому что сфера образования - это живая система, она меняется. Главным, но не единственным, критерием качества становится уровень владения учителями эстонским языком на С1. Кто-то не сможет продолжить работать учителем. Но не будет ситуации, считает министр, что наступит 2024 год, и кого-то сразу уволят. Будут созданы условия и дано время для улучшения уровня владения языком до С1. Задачу мотивировать учителей министерство делегирует директорам школ. „Уже сейчас учителя должны владеть эстонским на С1, - сказал министр. - Но по факту это не так. В 2024 году к этому уже будут подходить очень строго“.

В настоящий момент министерство образования готовит план действий и план финансирования, чтобы понять, как этот процесс будет происходить. Нарва не станет исключением. „Это эстонский город, поэтому двигаемся вместе со всей Эстонией“, - сказала на встрече Катри Райк.

К 2030 году во всех государственных школах Эстонии образовательный процесс перейдет на государственный язык. Но переход начнется раньше - с сентября 2024 года. Первые и четвертые классы станут пионерами в ситуации изменений образовательной сферы, затем постепенно и остальные классы последуют за ними.

Министр также отметил важность создания учебной среды, дающей интерес ученикам общаться на эстонском языке.

Помимо школьного образования Лукас немного рассказал о вызовах, которые он видит в системе среднего и высшего образования. Так, например, он считает, что нужно пересмотреть, как происходит финансирование профтехучилищ. В данный момент все они получают финансирование по одной схеме, нет учета успехов студентов. Это не мотивирует специалистов профтехучилищ к дальнейшему развитию, и это стоит изменить, на его взгляд.

Если будет уменьшаться финансирование университетов, то это может повлечь за собой сокращение колледжей. „Для Ида-Вирумаа это критичный момент, - сказал министр. - Чтобы колледжи продолжали улучшать качество своего образования, надо пересмотреть и финансирование высшего образования“.

Важно стратегически спланировать работу по переходу

После встречи с министром корреспондент RusDelfi спросила у Ирене Кяосаар, руководителя Нарвской Эстонской государственной гимназии, насколько, на ее взгляд, планы министерства реальны.

„Ясно, что это будет не просто, - ответила Ирене. - Я вижу минимум пять возможностей для такого перехода. Первая возможность - у нас есть учителя со знанием эстонского на С1. Они продолжат работать. Вторая возможность - пересмотреть, сколько у нас учителей с реальным уровнем владения эстонским на В2. Надо немного их подтянуть. Можно дать им или свободное время для этого, или продумать другие варианты, чтобы они могли усилить знание языка. Третья - это учителя из других регионов. Сейчас, как отметил министр, разрабатывается мотивационный пакет для учителей, как когда-то был сделан для полицейских. Четвертая возможность - так продумать школьную среду и так организовать учебный процесс, чтобы учителям было комфортно работать и они шли в школы. Пятая - это оптимизация школьной сети в целом. В Нарве количество учеников уменьшается, поэтому надо реально посмотреть, какие изменения стоит внести. Возможно, какие-то школы можно соединить. В этом случае у учителей увеличится нагрузка, что скажется на их зарплате“.

В целом, по мнению Ирене Кяосаар, важно стратегически спланировать работу по переходу, и тогда это будет возможно сделать хорошо. По словам Кяосаар, нельзя думать только об учителях, или только об эстонском языке, только об образовательной среде, нужно рассматривать все вместе. „Школа - она для учеников, - еще один момент, который отметила Ирене. - Учителей надо поддерживать, но они работают, чтобы ученики добивались успеха. Поэтому важно, чтобы и мышление учителей было прогрессивным, а не инертным. Мне кажется, что все-таки процесс идет“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.