27.07.2022, 18:23
Издание NEXTA назвало Оудекки Лооне агентом влияния Кремля(20)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Белорусское издание NEXTA упомянуло члена Центристской партии Оудекки Лооне в обзорном видео в качестве одного из примеров агентов влияния Кремля, пишет ERR.
В видео NEXTA репортер цитирует высказывание Лооне, что жителей Донбасса убивают оружием, которое Эстония поставляет Украине. В статье, на которую ссылается NEXTA, Лооне заявила, что оружие из Эстонии используется против российских граждан в Украине.
Бывшая депутат Рийгикогу сказала, что издание представило о ней вводящие в заблуждение заявления с целью провокации. „Это типичный пример политической клеветы“, – прокомментировала она видео.
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