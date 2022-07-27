Новости Эстонии
27.07.2022, 18:23

Издание NEXTA назвало Оудекки Лооне агентом влияния Кремля

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Оудекки Лооне
Оудекки Лооне
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Белорусское издание NEXTA упомянуло члена Центристской партии Оудекки Лооне в обзорном видео в качестве одного из примеров агентов влияния Кремля, пишет ERR.

В видео NEXTA репортер цитирует высказывание Лооне, что жителей Донбасса убивают оружием, которое Эстония поставляет Украине. В статье, на которую ссылается NEXTA, Лооне заявила, что оружие из Эстонии используется против российских граждан в Украине.

Бывшая депутат Рийгикогу сказала, что издание представило о ней вводящие в заблуждение заявления с целью провокации. „Это типичный пример политической клеветы“, – прокомментировала она видео.

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