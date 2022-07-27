Тампере и Рига примут ЧМ-2023 по хоккею вместо Санкт-Петербурга

Турнир продлится с 12 по 28 мая 2023 года. Ранее Россию лишили права проведения соревнований из-за конфликта на Украине, пишет gazeta.ru.

Основной ареной чемпионата станет недавно открывшаяся „Нокиа Арена“ в Тампере. Ее вместимость составляет 11 695 человек. Арена примет матчи одной из групп в предварительном раунде, два четвертьфинала, а также все полуфинальные встречи и игры за медали.

Вместимость „Арены Рига“ составляет 9550 зрителей. Она примет игры другой группы в предварительном раунде, а также два матча четвертьфинала.

Напомним, что сборная России пропустила чемпионат мира по хоккею 2022 года, который прошел в Финляндии. IIHF приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



