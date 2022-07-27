ЛГБТ - скандал с регбистами из Австралии: они отказались выходить в новой форме(3)
Сразу семеро игроков австралийской регбийной команды „Мэнли Си Иглз“ отказались участвовать в матче в игровой форме с инициалами в поддержку ЛГБТ. Об этом рассказал наставник команды Дес Хаслер.
Специалист сообщил, что семь ключевых игроков клуба приняли решение не выходить на поле в футболках с радужными символами. Спортсмены объяснили, что отказ от акции в поддержку ЛГБТ связан с личными и религиозными убеждениями.
„В клубе понимают непростую ситуацию, в которой оказались игроки из-за того, что руководство не посоветовалось со спортсменами на тему дизайна игровых комплектов. Клуб окажет поддержку игрокам“, — сказал Хаслер.
Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе также добавил, что спортивная общественность с пониманием отнесется к позиции регбистов.
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