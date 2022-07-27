Подозреваемый в коррупции бывший старейшина Пирита Тынис Лийнат получил от предпринимателей взяток на общую сумму 25 000 евро

В ходе слушаний выяснилось, что двое находящихся под следствием предпринимателей - Тийт Курвитс (49 лет) и Эрки Пийрсалу (51 год) - ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Согласно выдвинутым против Лийната обвинениям, в апреле 2020 года Курвитс оплатил ремонт автомобиля Лийната на сумму почти 4 000 евро. Бизнесмен Эрки Пийрсалу заплатил Лийнату в общей сложности 21 540 евро наличными.

В начале июля сотрудники Полиции безопасности (КаПо) арестовали четырех человек, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Против старейшины района Пирита Тыниса Лийната было выдвинуто обвинение в получении взяток.

Согласно предварительной информации, были основания подозревать, что Тынис Лийнат воспользовался своим служебным положением, чтобы повлиять на государственные закупки Пиритаской управы, и получил за это взятку.

51-летнего мужчину подозревают во взяточничестве, 40-летнего - во взяточничестве и содействии ему. 49-летний мужчина подозревается во взяточничестве, страховом мошенничестве и причинении материального ущерба.

Прокурор Пыхьяской прокуратуры Трийну Олев пояснила, что, по словам подозреваемых, Тынис Лийнат, будучи старейшиной, использовал свое служебное положение для управления решениями, касающимися закупок и контрактов на обслуживание улиц, зеленых зон и пляжей Пирита. „Согласно подозрению, речь о преступлении, совершенном из корыстных побуждений, которое не связано с деятельностью партии“, - добавила Олев.

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