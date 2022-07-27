МНЕНИЕ | Для перехода на обучение на эстонском языке необходимо согласие всех сторон(11)
Русские семьи должны сами осознать, необходимо ли знание эстонского языка их детям или нет. Если ответ положительный, имеет смысл заняться этим вопросом. Если ответ отрицательный, то, в конце концов, и так можно жить, пишет в колонке для RusDelfi Сулев Валдмаа, специалист по вопросам образования.
Я слежу за переводом русских школ на эстоноязычное обучение с тех пор, как Эстония восстановила свою независимость. На мой взгляд, это совместная задача двух сторон. Русскоязычные семьи и эстонское правительство должны захотеть решить это вместе.
До сих пор русское сообщество скорее придерживалось мнения, что мы выжидаем и наблюдаем. Правительство Эстонии до сих пор не предприняло никаких шагов с серьезными последствиями для страны. Иначе почему мы все еще стоим на четвертом десятке восстановленной независимости Эстонии?
Кстати, то, что у нас сейчас снова на посту министра человек, который не раз говорил о переводе русских школ на эстоноязычное обучение в качестве министра, не обнадеживает ситуацию.
Перевод русских школ на обучение на эстонском языке является трудной задачей, требующей участия многих, но при сотрудничестве обеих важных сторон – русских домов и правительства Эстонии, эта задача в некоторых аспектах может быть достижима в течение этого десятилетия. Русские семьи должны сами осознать, необходимо ли знание эстонского языка их детям или нет. Если ответ положительный, имеет смысл заняться этим вопросом. Если ответ отрицательный, то, в конце концов, и так можно жить. Те, кто еще и знает национальный язык, просто будут жить намного лучше. Правительство Эстонии (а не только Министерство образования и науки) должно принять необходимые меры: решить, на какой школьной ступени и в каком объеме следует начинать изучение эстонского языка с русскими учащимися, разъяснить, какова эффективная методика, немедленно обеспечить необходимое количество реальных учителей, создать современные методические материалы. Как схема все достаточно понятно и просто, но в реальной жизни много так называемых побочных эффектов и возможностей. Так что вообще следует задуматься, а не является ли преподавание эстонского языка молодым русским просто школьной работой? Если мы считаем, что Эстония является сплоченным обществом, помимо школы должны быть и другие учебные среды.
Я не могу сказать, удовлетворит ли слияние эстонских школ и русских школ в качестве одной меры эстонцев в таких местах, как Ласнамяэ и Ида-Виру. Я больше десяти лет преподаю в смешанной школе, где особых проблем с этим не было.