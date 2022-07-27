МНЕНИЕ | Для перехода на обучение на эстонском языке необходимо согласие всех сторон

Я слежу за переводом русских школ на эстоноязычное обучение с тех пор, как Эстония восстановила свою независимость. На мой взгляд, это совместная задача двух сторон. Русскоязычные семьи и эстонское правительство должны захотеть решить это вместе.

До сих пор русское сообщество скорее придерживалось мнения, что мы выжидаем и наблюдаем. Правительство Эстонии до сих пор не предприняло никаких шагов с серьезными последствиями для страны. Иначе почему мы все еще стоим на четвертом десятке восстановленной независимости Эстонии?

Кстати, то, что у нас сейчас снова на посту министра человек, который не раз говорил о переводе русских школ на эстоноязычное обучение в качестве министра, не обнадеживает ситуацию.

Перевод русских школ на обучение на эстонском языке является трудной задачей, требующей участия многих, но при сотрудничестве обеих важных сторон – русских домов и правительства Эстонии, эта задача в некоторых аспектах может быть достижима в течение этого десятилетия. Русские семьи должны сами осознать, необходимо ли знание эстонского языка их детям или нет. Если ответ положительный, имеет смысл заняться этим вопросом. Если ответ отрицательный, то, в конце концов, и так можно жить. Те, кто еще и знает национальный язык, просто будут жить намного лучше. Правительство Эстонии (а не только Министерство образования и науки) должно принять необходимые меры: решить, на какой школьной ступени и в каком объеме следует начинать изучение эстонского языка с русскими учащимися, разъяснить, какова эффективная методика, немедленно обеспечить необходимое количество реальных учителей, создать современные методические материалы. Как схема все достаточно понятно и просто, но в реальной жизни много так называемых побочных эффектов и возможностей. Так что вообще следует задуматься, а не является ли преподавание эстонского языка молодым русским просто школьной работой? Если мы считаем, что Эстония является сплоченным обществом, помимо школы должны быть и другие учебные среды.

Я не могу сказать, удовлетворит ли слияние эстонских школ и русских школ в качестве одной меры эстонцев в таких местах, как Ласнамяэ и Ида-Виру. Я больше десяти лет преподаю в смешанной школе, где особых проблем с этим не было.