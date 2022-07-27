Когда священник не должен молчать? Белорусский православный видеоблогер о войне, протестах и эмиграции

Грешник в бочке с крахмалом

„Он носился по всему Вильнюсу в поисках петард. Они запрещены. Но нужны для нового ролика. Зато разрешены фейерверки. Поэтому он решил их расковырять, высыпать порох и скрутить петарду-самоделку. Хоть бы узнал, пришивают ли по страховке оторванные пальцы. Если оторвет пальцы человеку с визой — это одно, а с гражданством — совсем другое“, — ворчит Аня, жена Саши. А Саша снимает ролик о том, как работает грех — согрешить хочется так же сильно, как мальчишке взорвать бомбочку. А потом будет яркая вспышка, хлопок — и противный вонючий дым. То есть последствия, которые придется разгребать.

Это продолжение одного из самых вирусных роликов с канала „Batushka ответит“. Грешник, медленно погружающийся в неньютоновскую жидкость (“Знаешь, как долго мы замешивали этот крахмал?“ — рассказывает режиссер, сценарист и исполнитель главной роли в одном лице), набрал 125 тысяч просмотров.

Сашу очень сложно называть отцом Александром — да и сам он не любит официоза и просит обращаться к нему на ты. Ему 29 лет, и он больше похож на хипстера, чем на священника. „Некоторые называют меня „отец Саша“, так что если уж очень хочется подчеркнуть мой сан, можешь пользоваться“, — предлагает он.

— Если бы я не знала, что ты священник, я бы и не заподозрила. Выглядишь обычно, говоришь обычно, без всяких этих „благословите“ и „искушение“…

— По-моему, это неправильно, когда человек приходит в какое-то общество и пытается навязать ему свою модель поведения, пользуясь саном. Я за естественное человеческое общение.

— Ты такой „свой парень“ для молодежи. Коллеги по цеху за это не ругают?

— Поначалу даже был период, когда было модно меня всюду звать. На меня обращали внимание церковные СМИ, потому что я был уникальным явлением. Наше церковное начальство в Москве пытается „приручить“ священников-блогеров. Взять под контроль и мягко загнать в какие-то рамки. ВКонтакте есть чатик церковных блогеров — это люди очень разные, очень полярных взглядов, которые так между собой и не общались бы.