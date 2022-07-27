Новости Эстонии
27.07.2022, 21:13

Волонтер: „Порой самим жителям Эстонии нужна помощь больше, чем украинцам“

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Бесплатной помощи для беженцев не будет?
Центр помощи украинским беженцам
Центр помощи украинским беженцам
ФОТО: Marina Begunkova | Ekspress Meedia

„Центр помощи на Пунане закрылся, нам больше негде получать бесплатные вещи от государства“, — именно с такими словами к редакции RusDelfi обратились украинские беженцы. И действительно, в Центре повторного использования (Пунане, 50) бесплатно получить необходимую на первое время одежду военные беженцы могли лишь до 22 июня. С 1 июля центр снова открылся для всех жителей города и продолжил принимать пожертвования в обычном режиме, не собирая отдельно вещи для военных беженцев. Означает ли это, что безвозмездной помощи ждать не приходится? Или все же такая помощь украинцам больше не нужна? Разбирается RusDelfi.

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