Собираетесь покупать новую машину? Эксперт советует брать электромобиль

„Развитие электромобилей все еще находится на ранней стадии, но ассортимент экологически чистых автомобилей впечатляюще увеличился. Поскольку автомобильная промышленность и общество в целом все больше переходят на электромобили, а инфраструктура для их поддержки развивается, первое, на что следует обратить внимание при планировании покупки нового автомобиля, – это машина с электрическим приводом“, – советует руководитель Luminor Liising. „Однако если вы не хотите сразу переходить с автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль, вы можете делать более мелкие шаги в сторону новой технологии – например, выбрать более экологичный гибрид или подключаемый гибрид“, – сказал он.

В последние годы на долю электромобилей приходилось около 2% продаж новых автомобилей, но теперь во всех странах Балтии ситуация изменилась. За последние шесть месяцев продажи новых электромобилей значительно выросли, за этот период было продано более 1400 электромобилей, из них почти 400 в Эстонии. Для сравнения, в Эстонии за тот же период прошлого года их число составляло 264, а в 2020 году – только 109.

„Хотя в настоящее время электромобили составляют 4% от общего объема новых автомобилей, этот процесс, безусловно, продолжает набирать обороты: в следующем году он составит 8%, а там и до 16% недалеко, что уже является значительной долей рынка“, – сказал Соодла. Он добавил, что меняется и распределение рынка: если в предыдущие годы электромобили выпускали лишь несколько брендов, то к 2022 году все самые популярные автопроизводители представлены на рынке электромобилей.