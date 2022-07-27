С 1 августа жители Ласнамяэ смогут сообщать о проблемах с дорогами по специальному номеру

„Желая улучшить качество обслуживания во всех сферах благоустройства, мы в сотрудничестве с нашим партнером разработали систему, позволяющую нашим жителям быстро и удобно передавать свои замечания через колл-центр, чтобы наши партнеры могли быстрее реагировать на сообщения. Благодаря электронной системе управа сможет осуществлять более эффективный надзор, чем когда-либо прежде“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В апреле этого года управа района Ласнамяэ подписала действующий шесть лет договор с новым поставщиком услуг по благоустройству. Стоимость договора составляет 4 591 423,99 евро. Договор включает в себя обслуживание входящих в сферу ответственности управы района Ласнамяэ дорог, парковок, тротуаров, переходов, лестниц, парков, детских площадок, спортивных площадок и зеленых зон. Долгосрочный и круглогодично действующий договор придал партнерам уверенности инвестировать не только в новые услуги, но и в технику. В результате на работах в районе Ласнамяэ сегодня задействован новейший автопарк города Таллинна.

„У нас хорошая и опытная команда, а условия и охват нового договора дали нам возможность инвестировать в приобретение техники. Также мы заключили договор на обслуживание с колл-центром, чтобы жители Ласнамяэ могли быстро и удобно сообщать нам о своих замечаниях. В конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы поводов для недовольства у жителей не было, и именно над этим наша команда работает каждый день“, –- сказал руководитель обслуживания территории KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ Максим Акулистый.