КОЛОНКА RusDelfi | Нужно топливо, а не шуба с барского плеча

В сегодняшнем номере Eesti Päevaleht вышла статья о том, как в ряде регионов Эстонии снижаются продажи и потребление топлива. Ежедневно звучат лозунги о том, что необходимо перейти к использованию технологий, которые сберегают природу. Конечно, все люди хотят, чтобы их потомкам досталась чистая окружающая среда. Но, как мы видим из статьи Eesti Päevaleht, пустые лозунги ситуацию переломить не могут, нужны реальные действия.

География различных услуг и организаций за последние тридцать лет кардинально изменилась, вся жизнь сконцентрирована в Таллинне и окружающих волостях. Если раньше поликлиника имелась даже в маленьких поселках, то теперь за медицинской помощью нужно поехать в большие центры. То же самое касается образования — если раньше еще существовали маленькие школы, где учатся дети самих учителей и соседские ребятишки, то теперь образование сконцентрировано в городах и, в лучшем случае, в поселках городского типа. Еще сложнее ситуация с рабочими местами — взрослое население вынуждено ехать в Таллинн, чтобы найти работу, которая соответствует их квалификации и ожиданиям, а зачастую люди отправляются в Хельсинки в поисках лучшего места и условий.

Доброжелатели щедро раздают людям советы о том, как лучше экономить на всем подряд и скорее пересесть из личного транспорта на самокат — это, мол, и дешевле и экологичнее. До тех пор, пока эстонская центральная власть и местное самоуправление не смогут организовать общественный транспорт, который соответствует нуждам людей, все призывы к экономичному и экологичному образу жизни останутся политическими лозунгами. Ребенка нужно возить в школу, пожилых родителей к врачу, а самому ехать на работу, и все эти пункты зачастую находятся далеко друг от друга и в разных направлениях. И обойтись без личного автотранспорта сложно, таковы эстонские реалии.