МНЕНИЕ | Хватит выбирать популистов!

Давайте уберем акциз на топливо, ведь людям нужно как-то платить за машину! И даже вопрос этики, – почему государство и общество должно платить за чей-то личный транспорт, – здесь не имеет значения. Каким образом повышенный спрос на ограниченный ресурс поможет снизить стоимость товара, вот что действительно интересно.

Оттуда и спрос на простые и понятные решения. Никто не хочет разбираться и уж тем более ждать, пока настоящие решения заработают, особенно если они вызывают кратковременный дискомфорт. Никто не хочет ждать пока экономика перестроится, все хотят пособий, которые должны появиться из ниоткуда, а политики следуют этому зову и выделяют рекордные пособия, после чего растет инфляция. Те, кто только что кричал о необходимости пособий уже кричат о том, что нам необходимо бороться с инфляцией. А как нужно бороться с инфляцией? Конечно же путем снижения акцизов и выдачей новых пособий, ведь только увеличив количество валюты на рынке можно побороть инфляцию!

Безусловно, для того, чтобы отличить реальных специалистов от тех, кто предлагает напечатать всем по миллиону, не нужно быть магистром экономических наук, но несмотря на запредельную абсурдность примера, все равно найдутся люди, которые искренне не понимают, почему это невозможно.

В идеальной демократии люди должны выбирать наиболее компетентных специалистов, которые, зачастую принимая болезненные решения, должны работать на будущее и развитие. Однако, как ни парадоксально, для того, чтобы отличить специалистов от популистов, нужно самому обладать определенной компетенцией.

Определенная круговая порука преследует любую политическую систему на протяжении всего времени, что мы знаем демократию. Каждый раз люди выбирают популистов из-за того, что не хотят вдаваться в подробности, а в подробности они не хотят вдаваться потому, что популисты, которых они приводят к власти, вызывают разочарование.

Можно долго говорить о том, что просто народ у нас глупый и не тот, но возникает вопрос, почему такие базовые знания не преподаются в школах? Очень часто, когда речь заходит о целесообразности изучения математики на школьных уроках, в защиту алгебры приводят то, что она развивает мышление, однако возникает вопрос, почему вместо абстрактных формул не изучать реальную экономику, которая является прикладной формой алгебры? Почему мы считаем, что ученик обязательно должен знать строение клетки, но может не понимать что такое инфляция и чем она вызвана?

В Таллинне уже не первый год со страшной скоростью растет автомобилизация. Город десятилетиями строится по устаревшим на полвека принципам. Когда весь мир проводит политику де-автомобилизации, Таллинн продолжает делать город для машин. Почему? Из-за слабовольности и популизма.

Не нравится общественный транспорт? – Сделаем город удобным для машин! Пробки? – Расширим дороги, увеличим пропускную способность! Теперь стало слишком много машин, не хватает парковок. Сделаем больше парковок, обязав застройщиков делать 1.5 парковочных места на одну квартиру! Город снова встал в пробку, но в этот раз расширить дорогу физически не хватает места… Пересадим всех на общественный транспорт! А на общественный транспорт теперь никто не хочет садится, ведь он стоит в одной пробке с машинами и едет еще медленнее, чем раньше. Еще и всякие активисты жалуются, что Таллинн, в погоне за автомобильным комфортом, абсолютно забыл про экологичное мышление, которым так сильно гордится, но ничего, всегда можно купить якобы „зеленые“ газовые автобусы, которые выделяют примерно столько же парниковых газов, сколько и обычные дизельные, зато на них можно будет наклеить наклейку „Зеленая столица“, все равно никто не будет разбираться, главное что выглядит красиво!

И все эти решения спровоцированы запросами людей, которые решили не разбираться, а голосовать за тех, кто предлагает наиболее простое и удобное решение. И безусловно нужно ругать и пинать некомпетентных чиновников-популистов за неспособность брать на себя ответственность и независимо принимать правильные, а не удобные, решения. Но в следующий раз, когда вы будете жаловаться на плохое правительство и популистов у власти, задумайтесь еще раз, за кого именно вы голосовали и к чему привели решения, которые вы же сами и просили.