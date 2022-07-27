ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | Последняя битва Нарвского танка: а может, не надо?

Наверное в современной Эстонии не осталось более спорного советского военного памятника, нежели расположенный на берегу реки Наровы советский танк Т-34-85. Если по символическому значению многих других разбросанных по стране военных монументов можно спорить, то сам по себе нарвский танк на фоне нынешних событий в Украине как бы невольно наталкивает совсем не на мирные мысли. Притом они мало связаны с поминовением погибших во время Второй мировой войны.

Ставить на постамент танки и носить к ним цветы — широко распространённая традиция по всему бывшему СССР. Кто точно её придумал, сейчас уже сказать трудно, но поскольку после войны осталось много разбитой или списанной техники, то, вероятно, таким образом процесс формирования части послевоенной идеологии был решён с наименьшими затратами. Особенно это стало актуально в 1970-1980-ые годы, когда танки поколения „тридцать четвёрки“ были окончательно выведены из активного использования в армии, а символов „единого и неделимого“ советского народа надо было по приказу партии изобретать всё больше.

Простые люди восприняли такие памятники на свой лад — превратив их в традиционные места остановки новобрачных. В этом смысле нарвский танк — не исключение. С момента открытия 9 мая 1970 года сколько тысяч местных жителей приезжало к нему лишь для того, чтобы повязать ленточкой дуло!

В этом смысле нарвский танк частично утратил своё идеологическое значение. В то же время танк остаётся танком и развернутая на Запад пушка в современном контексте отнюдь не всегда ассоциируется у людей с переправой сил Ленинградского корпуса под руководством генерала Ивана Федюнинского через реку Нарву 25-26 июля 1944 года. Давайте признаемся сами себе честно, сейчас это скорее символизирует поддержку нынешней России (что бы ни говорили некоторые публичные персоны), а не память предков, притом именно в политическом плане — вместе с известными лозунгами типа „Можем повторить“.