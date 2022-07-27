ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | Последняя битва Нарвского танка: а может, не надо?(5)
Споры вокруг судьбы нарвского танка не утихают. На днях общественный деятель Михаил Паншин инициировал сбор подписей в защиту этого памятника. Дмитрий Иванов, читатель Delfi из Нарвы, написал о том, как в настоящем контексте воспринимается танк, развернутый пушкой в сторону Запада и можно ли достичь взаимопонимания в этом вопросе.
Наверное в современной Эстонии не осталось более спорного советского военного памятника, нежели расположенный на берегу реки Наровы советский танк Т-34-85. Если по символическому значению многих других разбросанных по стране военных монументов можно спорить, то сам по себе нарвский танк на фоне нынешних событий в Украине как бы невольно наталкивает совсем не на мирные мысли. Притом они мало связаны с поминовением погибших во время Второй мировой войны.
Ставить на постамент танки и носить к ним цветы — широко распространённая традиция по всему бывшему СССР. Кто точно её придумал, сейчас уже сказать трудно, но поскольку после войны осталось много разбитой или списанной техники, то, вероятно, таким образом процесс формирования части послевоенной идеологии был решён с наименьшими затратами. Особенно это стало актуально в 1970-1980-ые годы, когда танки поколения „тридцать четвёрки“ были окончательно выведены из активного использования в армии, а символов „единого и неделимого“ советского народа надо было по приказу партии изобретать всё больше.
Простые люди восприняли такие памятники на свой лад — превратив их в традиционные места остановки новобрачных. В этом смысле нарвский танк — не исключение. С момента открытия 9 мая 1970 года сколько тысяч местных жителей приезжало к нему лишь для того, чтобы повязать ленточкой дуло!
В этом смысле нарвский танк частично утратил своё идеологическое значение. В то же время танк остаётся танком и развернутая на Запад пушка в современном контексте отнюдь не всегда ассоциируется у людей с переправой сил Ленинградского корпуса под руководством генерала Ивана Федюнинского через реку Нарву 25-26 июля 1944 года. Давайте признаемся сами себе честно, сейчас это скорее символизирует поддержку нынешней России (что бы ни говорили некоторые публичные персоны), а не память предков, притом именно в политическом плане — вместе с известными лозунгами типа „Можем повторить“.
Реально ли на такой основе строить взаимопонимание между проживающими в Эстонии общинами? Как-то сомнительно. Впрочем, и резких движений с учётом почти стопроцентного местного русскоязычного населения делать нельзя. Наверное тут на пользу могла бы пойти широкая общественная дискуссия на тему: „Где заканчивается поминовение павших и начинается идеологическая экспансия расположенного за рекой современного российского государства?“.
Манипулировать при помощи сложившихся годами привычек и стереотипов местным русскоязычным населением довольно просто. Особенно, если это происходит на фоне не самой лучшей экономической ситуации. Но Эстонское государство, как любая суверенная страна, имеет право на собственный взгляд на историю и не обязана подстраиваться под идеологию соседа, даже если он очень большой и сильный. Лучше от того, что кто-то, вдохновившись видом танка, и наслушавшись российских новостей, начнёт (или продолжит) разжигать межнациональную рознь, никому в Эстонии, кроме противников стабильности, не будет.
Наверное, если вопрос с советскими монументами будет как-то решаться по всей Эстонии, то рано или поздно дойдёт дело и до нарвского танка. Что именно с ним будет — предложат ли его перенести в музей, либо можно будет окончательно каким-то образом изменить его контекст, чтоб он не был уже пригоден для использования в нуждах российской пропаганды, пока трудно сказать. Но украинский кризис ясно показал, что оставлять всё как есть, точно нельзя. Президент соседней страны уже упомянул недавно Нарву в числе российских интересов, а Эстония как государство потворствовать подобному явно не будет.
Надо быть мудрыми, чтобы не действовать сгоряча, однако в то же время готовыми отстаивать собственные национальные интересы там, где они подвергаются опасности. В конце концов от этого выиграют и эстонцы, и проживающие в Эстонии русские.