ВИДЕО | Красочное шоу и десятки тысяч болельщиков: невероятная презентация футболиста в чемпионате Италии
Итальянская „Рома“ официально презентовала полузащитника сборной Аргентины Пауло Дибалу, игрока поприветствовало несколько тысяч болельщиков клуба.
Нападающий Пауло Диабло несколько дней назад перешел из туринского „Ювентуса“ в римскую „Рому“. Во вторник Дибалу представили в качестве футболиста „Ромы“. Презентация игрока состоялась в Риме у Дворца итальянской цивилизации, также известного как Квадратный Колизей, и включала в себя световое шоу.
По информации итальянской прессы, на презентацию Дибалы пришли более 10 тыс. болельщиков. Фанаты пели гимн клуба, размахивали флагами, жгли пиротехнику и скандировали фамилию нового любимца.
Дибала заключил с „Ромой“ контракт до 30 июня 2025 года. Аргентинец присоединился к команде на правах свободного агента.