ВИДЕО | Красочное шоу и десятки тысяч болельщиков: невероятная презентация футболиста в чемпионате Италии

Нападающий Пауло Диабло несколько дней назад перешел из туринского „Ювентуса“ в римскую „Рому“. Во вторник Дибалу представили в качестве футболиста „Ромы“. Презентация игрока состоялась в Риме у Дворца итальянской цивилизации, также известного как Квадратный Колизей, и включала в себя световое шоу.