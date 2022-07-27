Оспа обезьян: что мы знаем сегодня о новой угрозе миру

Инкубационный период заболевания колеблется в диапазоне от пяти до 21 дня, что затрудняет отслеживание распространения. ВОЗ определила „нулевого пациента“ - первый подтвержденный случай, выявленный у человека, который путешествовал из Нигерии в США в начале мая. Но португальские исследователи не согласны с ВОЗ. По их данным, случаи заболевания были подтверждены в Португалии и Великобритании уже в конце апреля.

Под кладой (разновидностью) понимается группа организмов, у которых можно проследить общих предков или общую генетическую линию. Существует еще одна распространенная клада оспы обезьян, известная как центральноафриканская, которая чаще встречается в бассейне реки Конго и характеризуется смертностью до 10 процентов.

Новое секвенирование генома оспы обезьян помогло исследователям лучше понять нынешнюю вспышку заболевания. Штамм вируса, приведший к ней, относится к западноафриканской кладе оспы обезьян, которая встречается в западном Камеруне и Сьерра-Леоне и характеризуется уровнем смертности менее 1 процента.

Но анализы показали, что с момента предыдущей вспышки вирус мутировал 50 раз - в 12 раз больше, чем можно было ожидать. „Эти данные полностью опровергают то, что известно о скорости мутации вируса оспы обезьян“, - говорит автор исследования Жоао Пауло Гомеш из Национального института здравоохранения Португалии.

Проведенное португальскими учеными исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Medicine, предлагает наиболее глубокий на сегодняшний день взгляд на генетический материал вируса оспы обезьян. Исследователи взяли образцы у 15 больных и сравнили геномы заразившего их вируса. У каждого из пациентов был обнаружен штамм оспы обезьян из Нигерии, который привел к предыдущей вспышке инфекции в 2018-2019 годах в Великобритании, Израиле и Сингапуре.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян имеющей международное значение чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. По данным ВОЗ, опасная вирусная инфекция выявлена в 75 странах и территориях мира, зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения и пять летальных исходов. Большинство заражений по-прежнему выявляются в Европе и Америке, в основном среди мужчин.

Ученые указывают как на весьма вероятный факт на то, что вирус мог быть завезен из страны, где оспа обезьян эндемична, например, из Нигерии, но не могут исключить и другие возможности. Например, что после вспышки 2018-2019 годов вирус тихо распространился через людей или животных в странах, для которых она не эндемична, таких как Великобритания или Сингапур.

При этом, по их словам, непонятно, является ли мутировавшая версия опаснее исходной. „Авторы описывают неожиданно большое количество мутаций в вирусе, но их последствия для тяжести заболевания или способности к инфицированию не ясны“, - указал, комментируя статью, Хью Адлер из Ливерпульской школы тропической медицины, не принимавший участия в португальском исследовании.

„Мы не выявили никаких изменений в тяжести клинической картины заболевания у пациентов, диагностированных во время нынешней вспышки“, - добавил Адлер, который работал с больными оспой обезьян в Великобритании во время предыдущих вспышек.

Передается преимущественно половым путем

Ученые из Лондонского университета королевы Марии изучили 528 подтвержденных случаев заражения вирусом оспы обезьян в 16 странах в период с 27 апреля по 24 июня 2022 года. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, 98 процентов инфицированных были геями или бисексуальными мужчинами, а у 41 процента был выявлен ВИЧ. Их средний возраст составлял 38 лет. Среднее число сексуальных партнеров за предыдущие три месяца равнялось пяти, и примерно треть из них посещали в этот период секс-вечеринки или сауны.

Исследование также показало, что у больных оспой обезьян наблюдались симптомы, ранее не связанные с вирусом, такие как единичные поражения половых органов и язвы во рту или анусе. Многие из них похожи на симптомы заболеваний, передающихся половым путем, что может привести к ошибочному диагнозу, предупреждают исследователи.