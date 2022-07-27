Расходы жителей Эстонии бьют рекорды

Согласно статистике Банка Эстонии, во втором квартале жители страны ежемесячно платили за товары и услуги рекордные 660 млн евро, что почти на четверть больше, чем год назад.

„Одна из причин – отмена коронавирусных ограничений, люди могут свободно ходить по магазинам, путешествовать. Но вторая причина – повышение цен, то есть за тот же товар в магазине приходится оставлять существенно больше денег“, – пояснила в интервью „Актуальной камере„ эксперт отдела платежных систем Банка Эстонии Тийна Соосалу.

„Во всех областях отмечается рост. Больше всего расходы выросли в сфере топлива и транспорта, за ними следует область ресторанов и фастфуда. В обеих областях по сравнению с периодом до пандемии, то есть первым полугодием 2019 года, рост достигает 30%“, – сообщила в свою очередь руководитель отдела по обслуживанию частных клиентов SEB Трийн Раудсепп.

Примечательно и то, что увеличились не только суммы оплат банковскими картами, люди также стали снимать больше наличных. „По всей видимости, люди считают разумным держать в кошельке немного наличных. Вторая причина – Украина. Мы думаем, что это побудило людей пополнить свои запасы наличных“, – рассказала Тийна Соосалу.