27.07.2022, 07:28
Norstat: поддержка Партии реформ снижается, популярность соцдемов растет(31)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Партия реформ 22-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, однако ее поддержка продолжает снижаться, - об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 27 июня по 25 июля.
По данным последнего опроса, за неделю популярность возглавляющей правительство Партии реформ снизилась с 33,5% до 33,2%, пишет rusERR.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой снизился на 0,3% до 19,3%.
На третьем месте по-прежнему находится Центристская партия с рейтингом 17,1%.
За „Эстонию 200“ сейчас готовы проголосовать 10,2% избирателей, социал-демократов готовы поддержать 8,4% избирателей, а Isamaa - 9,1%.