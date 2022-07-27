Финал женского чемпионата Европы покажут на Площади Вабадузе

В финале женского чемпионата Европы Англия сыграет с победителем пары между Германией и Францией (игра пройдёт вечером в среду). Начало прямой трансляции на площади Вабадузе в 18:45. Игру также покажет канал ETV2.

„Сопереживание финальным играм футбольных турниров, транслируемых на большом экране площади Вабадузе, уже стало традицией, а возможность поболеть за финал женских сборных предоставляется впервые - это и делает мероприятие особенным“, - сказал заместитель старейшины центра города Никита Грознов.

„Вся Европа финальными турнирами показала, что женский футбол - один из самых быстроразвивающихся видов спорта. Постоянно растущие рекорды аудитории подтверждают, что женский футбол нашел свой путь к сердцам болельщиков. Мы очень рады, что все любители футбола в Эстонии смогут совместно посмотреть игру чемпионата Европы“, - отметила генеральный секретарь Эстонского футбольного союза и председатель комиссии женского футбола Союза европейских футбольных ассоциаций Анне Рей.

Идею транслировать финал на площади Вабадузе предложили, Имби Хооп и Гетрийн Стригин,которые ведут подкаст о женском футболе.