Российский экс-пилот „Формулы-1“ дебютирует в NASCAR
Экс-пилот „Формулы-1“ Даниил Квят дебютирует 31 июля в чемпионате Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) в Индианаполисе. Об этом сообщается в Twitter команды Hezeberg, за которую и выступит россиянен.
Даниил Квят 31 июля дебютирует в NASCAR за команду Hezeberg. 28 летний Квят сообщил об этом на своей странице в Instagram.
„Очень рад дебютировать в NASCAR в эти выходные в Индианаполисе“, — написал спортсмен.
В 2014-17 и 2019-20 годы Квят выступал в „Формуле-1“ за команды Torro Rosso, известную ныне как AlphaTauri и Red Bull. В 2018 году россиянин был пилотом по развитию в Ferrari, а в минувшем сезоне — резервным гонщиком Alpine.
Международная федерация автоспорта (FIA) запретила российским и белорусским спортсменам соревноваться под флагами своих стран из-за ситуации на Украине. Также FIA решила, что российские и белорусские автогонщики не смогут выступать в соревнованиях под эгидой организации, если не подпишут декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Квят этот документ не подписал.