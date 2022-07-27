Российский экс-пилот „Формулы-1“ дебютирует в NASCAR

Даниил Квят 31 июля дебютирует в NASCAR за команду Hezeberg. 28 летний Квят сообщил об этом на своей странице в Instagram.

„Очень рад дебютировать в NASCAR в эти выходные в Индианаполисе“, — написал спортсмен.

В 2014-17 и 2019-20 годы Квят выступал в „Формуле-1“ за команды Torro Rosso, известную ныне как AlphaTauri и Red Bull. В 2018 году россиянин был пилотом по развитию в Ferrari, а в минувшем сезоне — резервным гонщиком Alpine.

Международная федерация автоспорта (FIA) запретила российским и белорусским спортсменам соревноваться под флагами своих стран из-за ситуации на Украине. Также FIA решила, что российские и белорусские автогонщики не смогут выступать в соревнованиях под эгидой организации, если не подпишут декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Квят этот документ не подписал.