ВИДЕО | "Лучший город земли“: песни о любви, а не о войне чем-то напомнили движение хиппи. Только подпевали люди зрелого возраста

Вечер концерт открыла песня „Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались“ российского барда Олега Митяева. Дальше звучали не менее трогательные песни, многие зрители тихонько подпевали или качали в такт головой. В целом зал был заполнен меньше, чем на половину. В основном пришли люди пожилого возраста, но были и дети.

„Это традиция, когда Нарвский союз ветеранов приглашает зрителей на концерт. Мы проводим его под девизом „Мы любим свой город“, - прокомментировала Лариса Оленина, организатор мероприятия в „Ругодиве“. Она рассказала, что в летний день сложно собрать зрителей, поэтому рада тем, кто пришел.

Она также рассказала, что утренняя поездка по памятникам, связанным с событиями Второй мировой войны, прошла спокойно. Лариса Оленина поделилась радостью, что в послековидные времена совместное мероприятие - это уже хорошо.

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