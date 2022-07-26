ВИДЕО | "Лучший город земли“: песни о любви, а не о войне чем-то напомнили движение хиппи. Только подпевали люди зрелого возраста(6)
„У Нарвы непростая история, город всегда находился на пересечении всех проблем, которые существуют, но люди в нем - открытые, добродушные“, - заявила организатор концерта „Лучший город земли“. В Нарве 26 июля прошел вечер лирических песен и танцев. Ожидали провокаций и контроля полиции, но все вышло, на удивление, спокойно. „Нам не нужны конфликты, мы хотим мира“, - общий посыл, звучащий от организаторов и гостей концерта.
Вечер концерт открыла песня „Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались“ российского барда Олега Митяева. Дальше звучали не менее трогательные песни, многие зрители тихонько подпевали или качали в такт головой. В целом зал был заполнен меньше, чем на половину. В основном пришли люди пожилого возраста, но были и дети.
„Это традиция, когда Нарвский союз ветеранов приглашает зрителей на концерт. Мы проводим его под девизом „Мы любим свой город“, - прокомментировала Лариса Оленина, организатор мероприятия в „Ругодиве“. Она рассказала, что в летний день сложно собрать зрителей, поэтому рада тем, кто пришел.
Она также рассказала, что утренняя поездка по памятникам, связанным с событиями Второй мировой войны, прошла спокойно. Лариса Оленина поделилась радостью, что в послековидные времена совместное мероприятие - это уже хорошо.
Подробнее смотрите в видеорепортаже.