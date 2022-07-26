Эстония ввела пятилетний запрет на выступления в стране российской группы "Руки вверх"

Первоначальный состав группы распался более 10 лет тому назад, поэтому, если быть совсем точными, то в столичном клубе выступала группа "Поднимем руки вверх!". Незадолго до их выступления член правления MJCLUB Юри Метс объяснил, что в Эстонию приедет именно Алексей Потехин, который является автором песен, а вот Сергей Жуков, поддерживающий официальную позицию Москвы в войне в Украине, выступать не будет.

Тогда Юри Мец подчеркнул, что поддерживает решительную Украину и против войны. „Мы не сотрудничаем с теми, кто поддерживает войну“, — добавил Мец в Delfi. Тогда Метс подчеркнул, что ни Потехин, ни Богданов не являются сторонниками Путина. "Мы не сотрудничаем с теми, кто поддерживает войну", — сказал он в интервью Delfi.

На этой неделе Эстония приняла решение ввести пятилетний запрет на въезд для участников группы. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, вчерашнее решение Министерства внутренних дел об отказе во въезде в Эстонию членам группы "Руки Вверх“ является единственно верным. "При каждом удобном случае Россия нападает на Украину и продолжает массовые убийства, пытаясь достичь своих неоправданных целей в Украине, и это неприемлемо. Туристические и увеселительные поездки для граждан России не оправданы, особенно в контексте приема российских артистов, которые выезжают в оккупированные Россией регионы Украины с концертами в поддержку оккупантов. Эстония непоколебимо поддерживает Украину, путинский террор против Украины и украинцев также является угрозой безопасности Эстонии и Европы“, - сказал Рейнсалу.