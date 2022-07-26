В Финляндии гражданская инициатива о создании помещений для контролируемого употребления наркотиков собрала более 50 000 подписей

Более 50 000 граждан поддержали инициативу о создании комнат для контролируемого употребления наркотиков – помещений, где наркопотребители могут принимать нелегальные вещества под наблюдением сотрудника здравоохранения. Инициатива предлагает парламенту начать подготовку закона о таком эксперименте.

Согласно инициативе, комнаты употребления позволили бы наркозависимым получить быструю медицинскую помощь, уменьшить случаи употребления запрещенных веществ на улицах и попадания использованных игл в окружающую среду. До сих пор криминализация хранения и использования наркотиков рассматривалась как сдерживающий фактор для начала эксперимента в Финляндии.

Ведомство здравоохранения и социального развития THL прокомментировало инициативу в январе в своем пресс-релизе, рекомендуя комнаты для контролируемого употребления как один из способов уменьшения смертей, связанных с наркозависимостью.

Город Хельсинки, в свою очередь, предложил Государственному совету подготовку закона, позволяющего использование комнат для приема наркотиков, еще в 2019 году, однако на уровне правительства инициатива не продвинулась.

Все больше молодежи умирает от наркотиков

Количество смертей от употребления наркотиков возросло в Финляндии в 2000-х. Статистический центр сообщает, что в позапрошлом году от запрещенных веществ в Финляндии погибли 258 человек.

По данным последнего Европейского доклада о наркотиках, в Финляндии самая высокая смертность от наркотических веществ среди людей до 25 лет по сравнению с остальными странами Евросоюза, а также Норвегией и Турцией.

По словам министра семейных и базовых услуг Аки Линден (СДП), хотя разрешение на начало эксперимента с помещениями для приема наркотиков могло бы помочь собрать ценную информацию, оно потребовало бы сотрудничества нескольких министерств по подготовке соответствующей законодательной базы.