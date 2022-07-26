Европа начинает борьбу с инфляцией, но быстрой победы ждать не стоит. Насколько вырастут процентные ставки?

Уже сейчас ясно, что ставки будут повышены и в сентябре, но, учитывая ожидаемое торможение экономики в еврозоне, ЕЦБ воздерживается от прогнозов о том, насколько далеко он готов зайти?Разбирается Симона Стрижевска, экономист дочернего предприятия банка Citadele CBL Asset Management.

Насколько вырастут ставки?

Комплекс рыночных процентных ставок в еврозоне, который напрямую зависит от решений ЕЦБ, уже заранее начал подстраиваться под предстоящие изменения. Шестимесячная ставка Euribor вернулась в положительную зону еще в начале июня и сейчас уже превышает 0,5%. В свою очередь трехмесячная ставка Euribor, которая обычно ниже шестимесячной, стала положительной неделю назад. Это означает, что в целом кредитование в еврозоне постепенно дорожает как для новых, так и для нынешних заемщиков, в чьих договорах процентная ставка включает в себя переменную часть. Судя по трехмесячным прогнозам Euribor, участники финансовых рынков ожидают верхнюю границу ставок на уровне 1,5-2,0 % в течение ближайших лет.

Исход борьбы зависит не только от ЕЦБ

Благая цель ЕЦБ - снизить темпы роста инфляции, однако сразу же заметить прямое влияние ограничительной монетарной политики в еврозоне будет трудно. Должно пройти некоторое время, пока эффекты более жесткой политики отразятся на ценах или, по крайней мере, смогут ограничить их рост. В Европе не идет речь о перегреве спроса, как, например, в США.

Ситуацию в еврозоне осложняет также тот факт, что хотя рост цен в последние месяцы стал всеобъемлющим, две трети роста потребительских цен в монетарном союзе по-прежнему составляют энергоресурсы и продовольствие. Эти цены зависят от ситуации на мировом рынке ресурсов, который неподвластен ЕЦБ.

Может ли ЕЦБ помочь в борьбе с инфляцией здесь и сейчас? Определенно, да!