Новости Эстонии
26.07.2022, 19:55

ФОТО | Городскую среду Хааберсти украсит новая суперграфика

 
ФОТО: Haabersti linnaosa

На прошлой неделе по заказу управы района Хааберсти начались работы по благоустройству внешнего вида фасадов зданий электрических подстанций. Подстанции будут украшены суперграфикой в едином тематическом стиле. В планах провести работы на фасадах трёх подстанций по адресу Ыйсмяэ теэ, 28е, Ыйсмяэ теэ, 142е и Ярвеотса теэ, 15е.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова фасады электрических подстанций будут украшены граффити на тему природы, на стенах будут изображены красивые места Ыйсмяэ и полевые цветы, которые растут в нашем районе.

„Если погода позволит, то на этой неделе будут завершены работы на фасаде подстанции Нурменуку, в августе будут завершены работы на остальных подстанциях“, - сказал старейшина и добавил, что хорошо сделанная суперграфика делает окружающую среду более привлекательной для живущих там людей, увеличивает эстетическую ценность зданий и оживляет городскую картину.

„Благодаря суперграфике также увеличивается ценность прилегающей недвижимости“, - подтвердил Сильянов.

Суперграфику отличает от нелегальной граффити то, что она легальная и подходит к городской среде, также известен автор произведения. Предыдущий опыт с квартирными товариществами показал, что жителям Хааберсти нравятся четкие и конкретные изображения. В районе Хааберсти суперграфикой с изображением буквы Õ, украшен фасад здания по адресу Палдиское шоссе, 169. Одноименное произведение также изображено на фасаде здания по адресу Ыйсмяэ теэ, 2.

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