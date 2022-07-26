ФОТО | Городскую среду Хааберсти украсит новая суперграфика

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова фасады электрических подстанций будут украшены граффити на тему природы, на стенах будут изображены красивые места Ыйсмяэ и полевые цветы, которые растут в нашем районе.

„Если погода позволит, то на этой неделе будут завершены работы на фасаде подстанции Нурменуку, в августе будут завершены работы на остальных подстанциях“, - сказал старейшина и добавил, что хорошо сделанная суперграфика делает окружающую среду более привлекательной для живущих там людей, увеличивает эстетическую ценность зданий и оживляет городскую картину.

„Благодаря суперграфике также увеличивается ценность прилегающей недвижимости“, - подтвердил Сильянов.



Суперграфику отличает от нелегальной граффити то, что она легальная и подходит к городской среде, также известен автор произведения. Предыдущий опыт с квартирными товариществами показал, что жителям Хааберсти нравятся четкие и конкретные изображения. В районе Хааберсти суперграфикой с изображением буквы Õ, украшен фасад здания по адресу Палдиское шоссе, 169. Одноименное произведение также изображено на фасаде здания по адресу Ыйсмяэ теэ, 2.