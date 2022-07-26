Олимпийскую чемпионку приговорили к 2 годам тюрьмы за вождение в нетрезвом виде

40-летняя Соло признала себя виновной в вождении в нетрезвом виде. В конце марта 2022 года полиция арестовала футболистку на парковке супермаркета. Она находилась без сознания за рулем автомобиля, в котором также находились ее двухлетние дети-близнецы — сын Витторио и дочь Лозен. Уровень алкоголя в крови Соло превышал допустимый предел в три раза: в ее анализах обнаружили 0,24 промилле, в то время как в штате Северная Каролина, в котором она была арестована, нормой является 0,08 промилле, пишет sport-express.ru.

Приговор предусматривал для спортсменки реальный срок 30 дней, однако суд учел время, которое футболистка провела в реабилитационном центре. В рамках соглашения о признании вины в нетрезвом вождении с Соло сняли два других обвинения: в жестоком обращении с детьми и сопротивлении при задержании.

Экс-вратарь сборной США в течении двух лет должна будет посещать утвержденного судом нарколога и проходить лечение от алкогольной зависимости. Также она должна сдать свое водительское удостоверение, ей запрещено управлять автомобилем до того момента, пока ей не разрешат вновь получить права.

Хоуп Соло — двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в составе сборной США. Она завершила карьеру в 2016 году.

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