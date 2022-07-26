26.07.2022, 16:39
50 минут и готово! Контавейт начала турнир в Праге с уверенной победы
ФОТО: | Scanpix
Вторая ракетка мира Анетт Контавейт стартовала во вторник на открытом чемпионате Праги. Эстонка встретилась в первом раунде турнира WTA 250 с 30-летней грузинской теннисисткой Екатериной Горгодзе (WTA 115) и выиграла 6-0, 6-1.
Встреча длилась всего 47 минут.
Статистика:
Контавейт сыграет во втором раунде с 17-летней чешкой Люси Гавличковой, которая занимает 787-е место в мире. В этом году она выиграла и в одиночном, и в парном разряде на Открытом чемпионате Франции среди молодежи.
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