Скандал в плавании. Физиотерапевт олимпийской команды Австралии обвиняется в насилии над детьми

Питер Джон Уэллс никогда не подвергал сомнению свой профессионализм. Специалист работал в национальной команде не только на Играх в Токио, но и был вместе с пловцами в Пекине и Лондоне. В Рио Уэллс возглавлял физиотерапевтическую клинику штаб-квартиры олимпийской сборной, пишет Sport24.

Если бы не приветы из прошлого, Уэллс и дальше бы помогал австралийцам выигрывать медали крупных стартов, но теперь он не может оставаться частью системы. Физио с 2002 по 2010 год совершил несколько преступлений, включая три эпизода непристойного обращения с детьми в возрасте до 16 лет, когда работал в Келвин-Гроув и в спортивном комплексе в Чандлере.

Федерация (Swimming Australia) в шоке.

„Мы опустошены, услышав об этих обвинениях. Мы сотрудничаем с полицией Квинсленда с момента получения уведомления, однако, поскольку это расследование продолжается, на данный момент мы не можем предоставить дополнительные комментарии“, — заявила организация Reuters.

Уэллс еще не получил наказание. Сейчас он выпущен под залог, а арестован был в мае. Рассмотрение дела должно было состояться в июне, но Уэллс не явился в суд. Его адвокат отложил заседание на некоторое время.

В Олимпийском комитете (AOC) тоже знают о случившемся, но от развернутых комментариев отказались.

— Учитывая, что дело находится в суде, AOC ограничен в том, что он может сказать. Тем не менее все спортсмены имеют право участвовать в выбранном ими виде спорта, свободном от злоупотреблений любого характера.

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