27.07.2022, 15:26
Министр Рийна Солман о проволочках с решениями со стороны Нарвы: грядут жесткие изменения в законе(55)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Новому министру государственного управления Рийне Солман (Isamaa) надоело затягивание мэром Нарвы социал-демократом Катри Райк процесса переименования улиц, названных в честь коммунистических карателей, и в настоящее время готовится поправка к закону, которая значительно расширит полномочия министра в этом вопросе.
„Как новый министр государственного управления я хотела бы предложить поправку к Закону о географических названиях, которая позволила бы министру государственного управления изменять названия-посвящения, противоречащие закону, если местное самоуправление само не сделало это в соответствии с законом“, — сказала Рийна Солман Forte.