Новости Эстонии
27.07.2022, 15:26

Министр Рийна Солман о проволочках с решениями со стороны Нарвы: грядут жесткие изменения в законе

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Катри Райк слева, Рийна Солман справа
Катри Райк слева, Рийна Солман справа
ФОТО: Delfi | Ekspress Meedia

Новому министру государственного управления Рийне Солман (Isamaa) надоело затягивание мэром Нарвы социал-демократом Катри Райк процесса переименования улиц, названных в честь коммунистических карателей, и в настоящее время готовится поправка к закону, которая значительно расширит полномочия министра в этом вопросе.

„Как новый министр государственного управления я хотела бы предложить поправку к Закону о географических названиях, которая позволила бы министру государственного управления изменять названия-посвящения, противоречащие закону, если местное самоуправление само не сделало это в соответствии с законом“, — сказала Рийна Солман Forte.

Речь идет об улицах, названных в честь карателя Альберта-Августа Тийманна, убившего десятки своих сограждан, и Ансиса Даумана, яростно боровшегося против независимости Эстонии.

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