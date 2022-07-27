Министр Рийна Солман о проволочках с решениями со стороны Нарвы: грядут жесткие изменения в законе

„Как новый министр государственного управления я хотела бы предложить поправку к Закону о географических названиях, которая позволила бы министру государственного управления изменять названия-посвящения, противоречащие закону, если местное самоуправление само не сделало это в соответствии с законом“, — сказала Рийна Солман Forte.