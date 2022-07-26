Мнение
26.07.2022, 17:46

„Я хочу быть похоронена дома, в Украине“. Истории украинских беженок старшего поколения

 
Анне Быкова
украинская журналистка, беженка
Вид на статую "Родина-мать" в Киеве
Вид на статую "Родина-мать" в Киеве
ФОТО: Valery Vvoennyy | Scanpix

Война ворвалась в мирную жизнь украинцев ранним утром 24 февраля. Принеся с собой хаос, разрушение и кровопролитие, она вынудила мирных жителей покинуть родные дома. Многим из них сперва казалось, что вынужденный отъезд - ненадолго, что вот-вот все уляжется и они смогут вернуться домой. Однако, самые смелые прогнозы не оправдались и война затянулась на много месяцев, конца ей пока не видно. Как сложилась судьба украинских женщин, приехавших в поиске приюта в Эстонию? Украинская журналистка Анне Быкова поговорила с бывшими соотечественницами и рассказала их истории RusDelfi.

Свое время 72-летняя Валентина, беженка из Черкасс, проводит преимущественно дома. Читает книги, помогает дочке с готовкой, иногда выходит прогуляться к реке. Я застаю ее за просмотром фильма. Натруженными руками Валентина поглаживает рыжего кота Марсика. „Ему 15 лет, как я могла его оставить? Мы в ответе за тех, кого приручили“. Из ее уст прописная истина звучит как подвиг: 10 марта женщина пересекла границу с маленькой сумкой в одной руке и переноской с котом в другой.

Свой первый загранпаспорт Валентина получила за два дня до войны — на этом настаивали дочь и внучка. „Именно они уговорили меня уехать в Эстонию. Точнее, заставили. Они поставили ультиматум: или я поеду, или они прекратят общение со мной. Пришлось согласиться“. Спустя четыре дня в дороге Валентина приехала в Тарту. Ее единственная дочь уже двадцать лет замужем за эстонцем.

RusDelfi
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