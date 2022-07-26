„Я хочу быть похоронена дома, в Украине“. Истории украинских беженок старшего поколения

Свое время 72-летняя Валентина, беженка из Черкасс, проводит преимущественно дома. Читает книги, помогает дочке с готовкой, иногда выходит прогуляться к реке. Я застаю ее за просмотром фильма. Натруженными руками Валентина поглаживает рыжего кота Марсика. „Ему 15 лет, как я могла его оставить? Мы в ответе за тех, кого приручили“. Из ее уст прописная истина звучит как подвиг: 10 марта женщина пересекла границу с маленькой сумкой в одной руке и переноской с котом в другой.