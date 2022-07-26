„Я хочу быть похоронена дома, в Украине“. Истории украинских беженок старшего поколения
Война ворвалась в мирную жизнь украинцев ранним утром 24 февраля. Принеся с собой хаос, разрушение и кровопролитие, она вынудила мирных жителей покинуть родные дома. Многим из них сперва казалось, что вынужденный отъезд - ненадолго, что вот-вот все уляжется и они смогут вернуться домой. Однако, самые смелые прогнозы не оправдались и война затянулась на много месяцев, конца ей пока не видно. Как сложилась судьба украинских женщин, приехавших в поиске приюта в Эстонию? Украинская журналистка Анне Быкова поговорила с бывшими соотечественницами и рассказала их истории RusDelfi.
Свое время 72-летняя Валентина, беженка из Черкасс, проводит преимущественно дома. Читает книги, помогает дочке с готовкой, иногда выходит прогуляться к реке. Я застаю ее за просмотром фильма. Натруженными руками Валентина поглаживает рыжего кота Марсика. „Ему 15 лет, как я могла его оставить? Мы в ответе за тех, кого приручили“. Из ее уст прописная истина звучит как подвиг: 10 марта женщина пересекла границу с маленькой сумкой в одной руке и переноской с котом в другой.