27.07.2022, 07:20
ВИДЕО | В Харьюмаа милые медвежата попали на территорию другого медведя и учатся распознавать знаки
ФОТО: | Shutterstock
В начале мая лесная камера в Харьюмаа запечатлела медведя, помечающего территорию. Теперь ту же самую территорию пришли исследовать медведица тремя медвежатами, пишет Общество охотников Эстонии.
На видео видно, как медвежата исследуют дерево, которое ранее пометил другой медведь. Бурые медведи помечают свою территорию, когда трутся о деревья спиной, а иногда также царапают кору когтями.