Украинский теннисист обыграл россиянина и проигнорировал послематчевое рукопожатие

Украинский теннисист (306-й ракетки мира) победил со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 6:3. После двухчасовой игры Марченко не пожал руку россиянину, а лишь поблагодарил арбитра. Очевидной, причиной такого поведения стала продолжающаяся война в Украине.

В то время как большинство российских спортсменов дисквалифицированы на международных соревнованиях в большинстве видах спорта, в теннисе ATP и WTA позволяют российским спортсменам участвовать, но под нейтральным флагом.

Во втором круге турнира в Испании, Марченко встретится либо с Алтугом Джеликбилеком (Турция), либо с Бенджамином Локи (Зимбабве).