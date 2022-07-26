26.07.2022, 14:46
Коалиционный партнер Нарвы Eesti 200 о танке: судьбу монумента должно решать правительство(10)
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Кристина Каллас, лидер Eesti 200, коалиционного партнера мэра Нарвы Катри Райк, считает, что вопрос переноса красноармейского танка из города не должен лежать в сфере ответственности горуправы.
„Правительство не приняло никакого решения относительно красноармейских памятников“, — сказала Каллас. По ее мнению, Эстонии надо было действовать по примеру Латвии: парламент должен решить, что делать с красноармейскими памятниками.