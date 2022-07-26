Новости Ида-Вирумаа
26.07.2022, 14:46

Коалиционный партнер Нарвы Eesti 200 о танке: судьбу монумента должно решать правительство

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Нарвский танк
Нарвский танк
ФОТО: Fedotkin | Ekspress Meedia

Кристина Каллас, лидер Eesti 200, коалиционного партнера мэра Нарвы Катри Райк, считает, что вопрос переноса красноармейского танка из города не должен лежать в сфере ответственности горуправы.

Правительство не приняло никакого решения относительно красноармейских памятников“, — сказала Каллас. По ее мнению, Эстонии надо было действовать по примеру Латвии: парламент должен решить, что делать с красноармейскими памятниками.

Таким образом, Каллас находит, что Нарве нужно ждать решения свыше. Но почему бы самой Нарве не проявить инициативу и не предпринять шаги к переносу танка?

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