Коалиционный партнер Нарвы Eesti 200 о танке: судьбу монумента должно решать правительство

„ Правительство не приняло никакого решения относительно красноармейских памятников“, — сказала Каллас. По ее мнению, Эстонии надо было действовать по примеру Латвии: парламент должен решить, что делать с красноармейскими памятниками.

Таким образом, Каллас находит, что Нарве нужно ждать решения свыше. Но почему бы самой Нарве не проявить инициативу и не предпринять шаги к переносу танка?