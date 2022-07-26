КОЛОНКА RusDelfi | Исторические спекуляции Райк опасны для общества(6)
Сейчас не подходяшее время, чтобы собирать дешевые политические очки, играя на чувствах общества, искажая или замалчивая исторические факты.
В последние недели в поле общественного обсуждения вернулась тема Второй мировой войны. Вопросы, связанные с событиями тех лет, уже давно нашли решение среди ученых-историков. Но, к сожалению, некоторые эстонские политики, спекулируя историей, решили таким образом набрать себе дешевые политические очки. Рассуждать о причинах, итогах и последствиях Второй мировой войны для Эстонии — не мешки ворочать. Изображать из себя историка гораздо проще, чем строить, например, дороги, а хайпа такая болтовня приносит значительно больше, чем ремонт или укладка асфальта.
Такие тенденции могут сослужить нашему обществу плохую службу; уже двадцать лет мы наблюдаем, как ряд политиков одной части общества говорят одно, а другой — другое. Это дешевый популизм, который, например, был широко распространен в политической среде в девятнадцатом веке и в первой половине двадцатого века по всему миру. Особенно удручает то, что этим сегодня занимается мэр Нарвы - третьего по величине города в Эстонии — Катри Райк. RusDelfi задал ей простой вопрос: считает ли она 26 июля 1944 года освобождением или оккупацией? Катри Райк сумела за две минуты ответить на вопрос, не отвечая ничего, придумывая различные эвфемизмы для слова „оккупация“.
После ухода с поста министра внутренних дел Катри Райк занялась нарвской политикой, она стала сильно критиковала своих оппонентов, которые слишком крепко держатся за советские пережитки, в том числе за советскую историю и мифологию. Кроме того, Райк ведет себя как популист, обвиняя во всех бедах центральное правительство в Таллинне, и этим она ничуть не отличается от своих оппонентов. Если Райк обвиняет эстонское государство в недостаточном стремлении объяснить эстонскую историю нарвитянам, то возникает вопрос, почему она не занимается этим сама, ведь она является главным представителем эстонской республики в Нарве и, как она сама часто подчеркивает, историком, который преподавал историю в школах. Противопоставление „мы-они“ очень опасно. И Катри Райк лучше быть осторожной, чтобы избежать ситуации, когда Нарва окажется противопоставлена остальной Эстонии.
Но нужно сказать пару слов в защиту Катри Райк. Ситуация, в которой министры Isamaa пытаются попасть в СМИ с заявлениями о нарвском танке и переложить ответственность на мэра Нарвы, приводят к ссоре в обществе. Нарвский танк для некоторых жителей Ида-Виру является важным звеном, которое соединяет их с советским прошлым, и Катри Райк надеется на голоса этих людей. Поэтому не нужно питать иллюзий, что городская власть Нарвы демонтирует танк и передаст его в музей. Голоса избирателей оказались сильнее исторической справедливости. Катри Райк должна была четко высказать позицию местной власти насчет этого памятника, а не лавировать между эстоноязычной частью общества и теми, кому дорого советское прошлое. Это же касается и министров Isamaa: если вам не хватает смелости и мужества, чтобы снять танк с постамента, невзирая на чьи-либо протесты, и вы хотите лишь пиариться на этой теме, то лучше молчите. Не вносите раскол в общество.