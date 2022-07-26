КОЛОНКА RusDelfi | Исторические спекуляции Райк опасны для общества

В последние недели в поле общественного обсуждения вернулась тема Второй мировой войны. Вопросы, связанные с событиями тех лет, уже давно нашли решение среди ученых-историков. Но, к сожалению, некоторые эстонские политики, спекулируя историей, решили таким образом набрать себе дешевые политические очки. Рассуждать о причинах, итогах и последствиях Второй мировой войны для Эстонии — не мешки ворочать. Изображать из себя историка гораздо проще, чем строить, например, дороги, а хайпа такая болтовня приносит значительно больше, чем ремонт или укладка асфальта.

Такие тенденции могут сослужить нашему обществу плохую службу; уже двадцать лет мы наблюдаем, как ряд политиков одной части общества говорят одно, а другой — другое. Это дешевый популизм, который, например, был широко распространен в политической среде в девятнадцатом веке и в первой половине двадцатого века по всему миру. Особенно удручает то, что этим сегодня занимается мэр Нарвы - третьего по величине города в Эстонии — Катри Райк. RusDelfi задал ей простой вопрос: считает ли она 26 июля 1944 года освобождением или оккупацией? Катри Райк сумела за две минуты ответить на вопрос, не отвечая ничего, придумывая различные эвфемизмы для слова „оккупация“.