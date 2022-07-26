ФОТОНОВОСТЬ | В Нарве возложили цветы к советским памятникам

Традиционно подобные мероприятия начинаются у памятной доски рядом с погранпунктом, потом желающие отправляются к другим местам - танку Т-34, братской могиле, расположенной напротив бастиона „Виктория“, памятнику, известному как „Три Штыка“, установленному комсомольцами 26 июля 1974 года, и другим. По словам участников, они спокойно, по-доброму почтили память погибших. Полиция находилась рядом только на Петровской площади.

„В Эстонии не запрещено поминать павших в войнах, но нельзя отмечать и превозносить это таким образом, что может ассоциироваться для Эстонии с оккупацией и поддержкой войны против Украины“, - сказал Индрек Пюви из Нарвского полицейского участка.

Возложение цветов у памятников было разрешено полицией как публичное мероприятие. Но полиция напомнила, что есть запрещенные символы - это флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевская лента, форма СССР, а также символы нацистской Германии.

„Спонтанные собрания могут быть и в этом году. На таких собраниях также нельзя выражать поддержку войне России против Украины. На использование запрещенных символов в публичном пространстве полиция будет реагировать возбуждением дела о проступке“, – добавил Пюви.

Катри Райк, говоря о том, как стоит провести этот день, уточнила: „Люди имеют право возложить спокойно цветы, без флагов, ленточек, митингов, демонстраций, вспомнить своих предков. Тех людей, кто погиб во Второй мировой войне. В Эстонии нет семей, не связанных личной историей с той войной“.

Комментарий от организаторов поездки по памятным местам получить не удалось.