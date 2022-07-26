ВИДЕО | В Таллинне задержали совершавшего опасные маневры водителя

„В минувшие выходные 31-летний мужчина в центре Таллинна проверял, действительно ли все заявленные производителем его автомобиля лошадиные силы имеются в наличии. В разгар теста водитель заметил, что его достижения также фиксируются официальными лицами, прошедшими соответствующее обучение и использующими соответствующее измерительное оборудование.

Из-за сильного опасения, что результат измерения снова будет официально зафиксирован, водитель попытался уйти от ответственности и совершил разворот посреди виадука на Пярнуском шоссе. Закон Мерфи, что если что-то может пойти не так, так оно и будет, сработал и на этот раз. Мы не знаем, не сработала ли во время разворота кнопка турбонаддува или были иные технические причины, но в этот раз упражнение по преодолению полосы препятствий с неподходящей для легкового автомобиля высотой закончилось спущенным колесом.