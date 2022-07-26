ВИДЕО | В Таллинне задержали совершавшего опасные маневры водителя
Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны на своей страничке в Facebook опубликовал видео нарушения, сопроводив его пояснительным текстом в шуточном стиле. Впрочем, нарушителю теперь не до шуток, ему придется понести серьезное наказание.
„В минувшие выходные 31-летний мужчина в центре Таллинна проверял, действительно ли все заявленные производителем его автомобиля лошадиные силы имеются в наличии. В разгар теста водитель заметил, что его достижения также фиксируются официальными лицами, прошедшими соответствующее обучение и использующими соответствующее измерительное оборудование.
Из-за сильного опасения, что результат измерения снова будет официально зафиксирован, водитель попытался уйти от ответственности и совершил разворот посреди виадука на Пярнуском шоссе. Закон Мерфи, что если что-то может пойти не так, так оно и будет, сработал и на этот раз. Мы не знаем, не сработала ли во время разворота кнопка турбонаддува или были иные технические причины, но в этот раз упражнение по преодолению полосы препятствий с неподходящей для легкового автомобиля высотой закончилось спущенным колесом.
Быстрая замена шин не удалась, и вскоре играющий в прятки водитель водитель был обнаружен. Вчера водитель объяснил свои действия уже в Харьюском уездном суде“, - написал Центр надзора за дорожным движением в пояснении к видео.
Мужчина временно заключен под стражу, его лишили прав на длительный срок.
„Дороги общего пользования – не место для проверки навыков вождения или возможностей вашего автомобиля. Право управления транспортным средством является особым правом, и его наличие требует соблюдения установленных правил. Правила существуют для обеспечения вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения“, - добавили стражи правопорядка, перейдя на серьезный тон.
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