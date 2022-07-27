27.07.2022, 09:25
Популярная сеть магазинов одежды вызывает возмущение у эстонских покупателей: заказы остаются невыполненными(1)
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В редакцию Delfi написала Лийна (имя изменено — ред.), пожаловавшись, что в последнее время у нее возникли проблемы с заказом в интернет-магазине H&M. Заказ подтверждается, и она также получает электронное письмо о том, что посылка отправлена, но через несколько дней сумма заказа просто перечисляется обратно на счет Лийны.