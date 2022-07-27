Популярная сеть магазинов одежды вызывает возмущение у эстонских покупателей: заказы остаются невыполненными

Так как Лийне не пришло письмо об отмене заказа, ситуация заставила ее поломать голову - неужели за это время продукт закончился или можно еще дождаться посылки? Через несколько дней H&M снова списал сумму заказа со счета Лиины, но на этот раз пришла и посылка.

Такой же негативный опыт был с интернет-покупками в этой сети и у подруги Лийны. Также на Facebook можно найти несколько похожих постов с жалобами на H&M. Деньги клиентам возвращают, но не объясняют причину - лишь немногие позже получали письмо по электронной почте о том, что продукт закончился и заказ не может быть выполнен.