Олимпиада-2024 в Париже пройдет под девизом „Широко открытые Игры“
Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представил слоган будущих соревнований.
Слоганом Олимпиады станет фраза „Широко открытые Игры“ („Games Wide Open“ - „Ouvrons grand les jeux“), пишет Sports.ru.
„Широко открытые Игры – это приглашение всему миру присоединиться и испытать новые эмоции.
Наши Игры обещают новые впечатления и острые ощущения. Новые дисциплины, соревнования на открытом воздухе в самом сердце Парижа, уникальная церемония открытия на Сене, марафон для всех, чтобы каждый мог поучаствовать в этом знаковом олимпийском событии.
Это – сила. Сила открыть наши сердца и умы, перестать видеть в различиях препятствия. Между олимпийцами и паралимпийцами, Олимпийскими и Паралимпийскими играми, мужчинами и женщинами: наши Игры будут проходить при полном паритете.
Это также и мечта, которую разделяют все, кто создает эти Игры.
Это новаторские Игры, представляющие мир завтрашнего дня, где будут создаваться и тестироваться решения, которые действительно будут служить обществу“, – заявил глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.