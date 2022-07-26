ЧП и криминал
26.07.2022, 10:21

ФОТО | Полиция предупреждает: в магазинах мошенники якобы собирают пожертвования для слепых и глухих

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Мошенники замечены. например в Järve Selver
Мошенники замечены. например в Järve Selver
ФОТО: Selver | Ekspress Meedia

Организации, объединяющие людей с недостатком здоровья не инициировали сбор средств. В магазинах орудуют мошенники, и выданные им деньги до нуждающихся не доходят.

С редакцией Delfi связался Райн, который сегодня посетил центр Ярве. Согласно описанию Райна, к нему подошла смуглая девушка лет двадцати и показала лист бумаги, на котором он мог оставить свою подпись и сумму пожертвования. Видно, что кто-то пожертвовал, например, 40 евро.

В документе говорилось, что пожертвования собирают для слабовидящих и слабослышащих детей. Райн не увидел ни контактов, ни номеров банковских счетов сборщиков пожертвований. Более того, так называемая сборщица пожертвований не говорила по-эстонски, она вообще не говорила. Рейну показалось, что она притворяется немой.

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