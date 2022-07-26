26.07.2022, 10:21
ФОТО | Полиция предупреждает: в магазинах мошенники якобы собирают пожертвования для слепых и глухих(12)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Организации, объединяющие людей с недостатком здоровья не инициировали сбор средств. В магазинах орудуют мошенники, и выданные им деньги до нуждающихся не доходят.
С редакцией Delfi связался Райн, который сегодня посетил центр Ярве. Согласно описанию Райна, к нему подошла смуглая девушка лет двадцати и показала лист бумаги, на котором он мог оставить свою подпись и сумму пожертвования. Видно, что кто-то пожертвовал, например, 40 евро.