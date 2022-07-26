Хроника за сутки: находившийся за рулем 14-летний мальчик попал в аварию

Вчера в 05:31 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, где на улице Люкати 14-летний мальчик съехал на легковом автомобиле Škoda Kodiaq с дороги вправо и врезался в дорожное ограждение. Водитель автомобиля и 15-летний молодой человек, находившийся в салоне автомобиля, были доставлены в Таллиннскую детскую больницу.

В 10:28 на улице Кангеласте в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 52-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Sharan, во время движения по внутридворовой территории не пропустил 54-летнюю велосипедистку. Пострадавшая была доставлена в Нарвскую больницу для поверки состояния здоровья.

В 13:35 в Маарду на пересечении улиц Мууга садама и Пыхъяранна произошло дорожно-транспортное происшествие: 56-летний мужчина на мотоцикле Suzuki DL 1000 врезался в прицеп автомобиля Mercedes-Benz Vito, который сдавал назад и поворачивал направо. Обстоятельства аварии выясняются. Мотоциклист был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 20:30 в Хаапсалу произошло ДТП, в котором на улице Яама 36-летний мужчина на электросамокате врезался в автомобиль BMW X6, остановившийся перед пешеходным переходом, за рулем которого находился 45-летний мужчина. Скорая помощь оказала водителю самоката первую помощь на месте.

В зоне административной ответственности Южной префектуры был угнан автомобиль Opel Astra 2008 года выпуска черного цвета с латвийским номерным знаком HA1856.