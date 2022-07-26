Виноват локдаун? Обнаружена причина загадочной вспышки гепатита у детей

Как показало проведенное ими исследование, два распространенных вируса гепатита, практически не напоминавшие о себе на всем протяжении пандемии Covid-19, „вернулись“ после снятия введенных в большинстве стран строжайших ограничительных мер и начали активно распространяться в детских учреждениях, пользуясь ослабленным за время изоляции иммунитетом.

В результате гепатитом заболели уже более 1000 детей из 35 стран, причем многие из маленьких пациентов - в возрасте до пяти лет.

У некоторых из них инфекция протекала настолько тяжело, что единственным способом спасти ребенка была пересадка поврежденного органа. В одной Великобритании подобных случаев трансплантации печени насчитывается уже 12.

Две группы исследователей, из Лондона и Глазго, пришли к выводу, что многие дети, в течение двух лет практически не контактировавшие со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, позже обычного столкнулись с двумя инфекциями, иммунитет к которым обычно развивается еще в младенческом возрасте:

• аденовирус, вызывающий простуду и расстройство желудка;• аденоассоциированный вирус серотипа 2 (AAV2), который обычно не вызывает заболевания сам по себе, поскольку его размножение в клетках происходит только при условии одновременного заражения „вспомогательным“ аденовирусом.

По мнению ученых, это может объяснить, почему у некоторых детей начались редкие осложнения со стороны печени.

Один из детей, у которых внезапно развившийся гепатит привел к необходимости трансплантации пораженного органа - трехлетний Ноа, семья которого живет в графстве Эссекс на юго-востоке Англии.

По словам его матери, Ребекки Кэмерон-Макинтош, она была совершенно раздавлена болезнью ребенка.

„До того с ним никогда не случалось ничего плохого, - вспоминает она. - Все произошло настолько внезапно, а инфекция развивалась так быстро, что мы просто даже опомниться не успели“.