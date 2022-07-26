Эстонию на шахматной олимпиаде будут представлять десять спортсменов

В состав мужской сборной Эстонии входят гроссмейстеры Александр Володин (рейтинг ФИДЕ, 2454) и Меэлис Канеп (2417), международные мастера Андрей Шишков (2366) и Калле Кийк (2365) и мастер ФИДЕ Кирилл Чукавин (2418), об этом сообщила Шахматная федерация Эстонии.

В состав женской сборной Эстонии входят гроссмейстер Май Нарва (2385), недавно в третий раз выполнившая норматив среди мастеров мужчин. В женскую сборную входят также международный мастер Маргарет Олде (2235) и мастера ФИДЕ Анастасия Синицына (2175), Трийн Нарва (2066) и София Блохин (1996). Не играющим капитаном сборной Эстонии, а также тренером женской сборной является Кайдо Кюллаотс.

„Эстония представлена ​​на шахматной карте мира с 1930-х годов. Тридцать лет назад мы снова смогли выступить на шахматной олимпиаде под нашим флагом, и эта традиция продолжится на крупном турнире в Индии. На этот раз Эстонию будут представлять как опытные игроки, так и несколько молодых спортсменов, которые уже успели ворваться в нашу команду со своими достижениями“, — сказал на презентации олимпийской сборной в Таллинне президент Шахматной федерации Эстонии Кен Коорт. Он добавил, что Калле Кийк, играющий за первым столом среди мужчин, уже участвовал в первой шахматной Олимпиаде в Маниле в 1992 году в период восстановления независимости.

В начальном рейтинге шахматной олимпиады женская сборная Эстонии находится на 30-м месте, а мужская - на 57-м

На этот раз 188 стран зарегистрировались для участия в шахматной олимпиаде, проводимой раз в два года. 23 страны выигрывали медали на Олимпийских играх, среди них и Эстония, которая в 1939 году вместе с Паулем Кересом, игравшем за первым столом, завоевала бронзовую медаль. После восстановления независимости лучший результат показала женская сборная Эстонии, которая в 1994 году стала шестой.