Эстония хочет предложить ЕС ввести ограничения на въезд россиян

„Согласно эстонским законам, закрыть границы можно только в том случае, если существует прямая угроза эстонскому государству, сейчас такой угрозы нет. Если мы хотим закрыть границы, то мы должны согласовать это с другими странами Европейского союза и закрыть границы гражданам России с целью туризма. Это решение мы можем принять в качестве санкции все вместе“, - пояснил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.