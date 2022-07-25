За четвертой дозой вакцины от Covid-19 пришли 1380 человек

Всего на прошлой неделе было вакцинировано 2587 человек. 47 из них получили первую дозу.

С 18 июля записаться на вакцинацию можно дигитально. Четвертую дозу также можно сделать в прививочном кабинете и у семейного врача. Адреса прививочных кабинетов и доступное время можно посмотреть на сайте vaktsineeri.ee.

Отсутствие интереса к вакцинации в настоящее время может быть связано с тем, что у людей летние каникулы, многие уехали, сказал Сандер Райамяэ, пресс-секретарь Больничной кассы. „Несмотря на это, даже в летние месяцы можно серьезно заболеть, поэтому мы рекомендуем как можно скорее вакцинироваться, чтобы быть готовыми к осени“, — добавил он.

Четвертая доза рекомендуется через шесть месяцев после третьей дозы или через шесть месяцев после перенесенного заболевания.

Глава Департамента здравоохранения Биргит Лао отметила, что рекомендуется планировать дозу вакцины таким образом, чтобы она приносила наибольшую пользу. Это означает, что к началу осенне-зимнего вирусного сезона была бы достигнута наибольшая защита, поэтому четвертую дозу следует ввести в конце августа или начале сентября.

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