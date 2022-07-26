ФОТО | На ЧМ по легкой атлетике могла произойти трагедия

Стадион для чемпионата мира в этом году, спроектирован специально для легкой атлетики, в пятницу в Юджине наблюдалось ужасающее зрелище. Поскольку сектор прыжков с шестом находится рядом с сектором для метания копья, копье несколько раз приземлялось в опасном месте во время женского финала.

Братья в прыжках с шестом из Норвегии Сондре и Симен Гуттормсен признались Dagbladet, что квалификационные соревнования были опасными.

„Мой младший брат готовился к прыжку, когда копье чуть не вылетело за границы сектора для метания копья“, — сказал Сондре Гуттормсен.

По его мнению, несколько раз метание копья могло закончиться весьма трагично. „Если бы копье метнули на 60 метров вправо и копье бы вышло за пределы сектора, оно попало бы в сектор прыжков с шестом“, — сказал он.

Dagbladet также опубликовали изображение опасного метания копья:

Dagbladet также попросили у организаторов объяснений по поводу опасно составленного расписания. По их словам, на чемпионатах США прыжки с шестом и метание копья проводились одновременно и тогда проблем не было.