ФОТО | На ЧМ по легкой атлетике могла произойти трагедия
Страшная трагедия могла произойти на чемпионате мира по легкой атлетике, который завершился в воскресенье в Юджине. Все из-за того, что организаторы составили расписание таким образом, что женский финал по метанию копья и квалификация по прыжкам с шестом у мужчин проходила в одно и тоже время.
Стадион для чемпионата мира в этом году, спроектирован специально для легкой атлетики, в пятницу в Юджине наблюдалось ужасающее зрелище. Поскольку сектор прыжков с шестом находится рядом с сектором для метания копья, копье несколько раз приземлялось в опасном месте во время женского финала.
Братья в прыжках с шестом из Норвегии Сондре и Симен Гуттормсен признались Dagbladet, что квалификационные соревнования были опасными.
„Мой младший брат готовился к прыжку, когда копье чуть не вылетело за границы сектора для метания копья“, — сказал Сондре Гуттормсен.
По его мнению, несколько раз метание копья могло закончиться весьма трагично. „Если бы копье метнули на 60 метров вправо и копье бы вышло за пределы сектора, оно попало бы в сектор прыжков с шестом“, — сказал он.
Dagbladet также опубликовали изображение опасного метания копья:
Dagbladet также попросили у организаторов объяснений по поводу опасно составленного расписания. По их словам, на чемпионатах США прыжки с шестом и метание копья проводились одновременно и тогда проблем не было.