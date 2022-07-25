Тонули 12 человек, один умер, трое в больнице: черные выходные литовских спасателей

Это несчастье произошло в воскресенье в 14.55, недалеко от спасательной станции. Тело 58-летнего мужчины вытащили из воды. В воскресенье на всех пляжах Литвы висел красный флаг, запрещающий купание. По словам главы спасателей Йонаса Пирожникаса, перед несчастьем белоруса попросили выйти из воды.



„Красный флаг, волны 4 балла, течение несет в море. Подъехал спасатель, предупредил мужчину, сказал - купаться нельзя. Тот спросил - почему не висит черный флаг. Ему объяснили, что в Литве с 2004 года изменился порядок и запрещающий купание флаг - красный. Спасатель поехал дальше, чтобы предупредить других отдыхающих, а мужчина вернулся в воду, нырнул и пропал“, – рассказал спасатель.

По словам Пирожникаса, минувшие выходные для спасателей были „черными“ „Мы работали в поте лица. Волосы дыбом встают от безответственности людей. Мы в одиночку не справлялись, вызывали полицию. Мать вытащенного на берег подростка напала на нас, стала ругать за то, что мы его не отпускаем. На пляже было немало пьяных, посылавших спасателей на три буквы. Я работаю много лет и до сих пор не могу понять, что в голове у таких людей. Если тебя предупреждают, какого черта ты идешь в море. Потом получаем такой результат“, – удивлялся спасатель.

Всего в выходные тонули 12 человек. Один утонул, трое оказались в больнице, остальные отделались легким испугом.

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